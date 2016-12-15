Звезда "Вечного зова" попала в реанимацию

На Украине попала в реанимацию известная актриса и звезда "Вечного зова" Ада Роговцева. Врачи диагностировали у нее воспаление легких.

"Артистку экстренно госпитализировали во вторник, 13 декабря, после выступления в Днепре. Там коллектив давал спектакль "Варшавская мелодия два". После выступления Роговцевой стало плохо", – сообщает украинский телеканал "1+1". Гастроли были продолжены без участия известной актрисы.