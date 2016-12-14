Бригаду МЧС обстреляли при тушении пожара под Смоленском

Сотрудники экстренных служб Смоленской области попали под обстрел, когда приехали по вызову на пожар. Злоумышленник в камуфляже открыл огонь по спасателям.

"По нашим данным – по тому, что пока известно: в 17:10 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома. На место происшествия подъехали три расчета пожарных – девять человек", – цитирует РИА Новости представителя регионального управления Следственного комитета России Нину Василькову. В результате нападения пострадали три сотрудника экстренных служб, злоумышленник был задержан.

