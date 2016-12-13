В Москве началась эпидемия ОРВИ

Столичное управления Роспотребнадзора объявило о начале эпидемии в столице. Граждане начинаю массово заболевать ОРВИ.
"Среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции негриппозной этиологии. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,05%", – успокоили в ведомстве. К моменту начала эпидемии привиты оказались 48% жителей столицы.
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