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Суббота 13 июля

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До конца года планируется завершить строительство станции Митьково МЦД-3

До конца года планируется завершить строительство станции Митьково МЦД-3
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После ввода станции в эксплуатацию у жителей районов Сокольники и Красносельский улучшиться транспортная доступность

В настоящее время окончены работы по устройству основной платформы для пассажиров. Завершено строительство вестибюля на станции Митьково. Она является частью третьего Московского центрального диаметра (МДЦ-3). Об этом сообщила столичная мэрия.

«Открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Сокольники и Красносельский. Сегодня общая готовность объекта площадью 4,8 тысячи квадратных метров — почти 90 процентов. Завершить все работы планируется в текущем году. Сейчас ведется отделка наземной части пассажирского вестибюля», — уточнили в ведомстве.

Планируется, что рядом с новым московским городским вокзалом оборудуют комфортные и безопасные пешеходные зоны. Остановки наземного транспорта решено перенести ближе к железной дороге. На этапе благоустройства специалистами будут высажены деревья, кустарники. На объекте также появится современная система освещения.

По всей длине платформы оборудован навес. Он поможет защитить пассажиров от дождя или снега. Для прохода на станцию люди смогут воспользоваться лифтом, лестницей или же эскалатором, сообщает департамент строительства города Москвы.

«Мы продолжаем интегрировать новые московские городские вокзалы в систему единого транспортного каркаса. Для удобства пассажиров организуем удобную и быструю пересадку со станции Митьково МЦД-3 на трамваи. Она составит около двух минут. Планируем, что в 2024 году этим московским городским вокзалом будут пользоваться 6,6 тысячи пассажиров в сутки. Развитие диаметров находится на личном контроле Сергея Собянина», — объяснили в мэрии Москвы.

Важно отметить, что в рамках развития МЦД-3 уже завершена реконструкция городского вокзала Зеленоград – Крюково.

Напомним, что в мае текущего года был открыт пешеходный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково. В будущем на МЦД-3 появится московский городской вокзал Рижская.

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24 июня 2024, 15:53
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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