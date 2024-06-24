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Суббота 13 июля

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16 зданий поликлиник приведут в порядок на юго-востоке Москвы

16 зданий поликлиник приведут в порядок на юго-востоке Москвы
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Сейчас работы проводятся уже в 12 медицинских учреждениях столицы.

На территории Юго-Восточного административного округа реализуется второй этап модернизации амбулаторного звена. В порядок будут приведены 16 поликлиник. В настоящее время работы уже проводятся в 12 учреждениях. Еще в четырех ремонт начнется в течение текущего года – по мере завершения работ в других поликлиниках.

Здания, в которых сейчас идет капремонт, находятся в районах Текстильщики, Выхино-Жулебино, Южнопортовый, Марьино, Кузьминки, Печатники и Рязанский. Это семь взрослых и пять детских поликлиник. Общая площадь ремонтируемых объектов превышает 100 тысяч квадратных метров.

«В ходе капитального ремонта проводим частичную перепланировку помещений. Кабинеты обустраиваем под конкретного специалиста с необходимым набором медицинского оборудования. В некоторых поликлиниках за счет переустройства подвальных и цокольных помещений, где размещаются склады и бытовые комнаты, увеличивается полезная площадь. Там, где требуется, делаем новый навесной утепленный вентилируемый фасад бежевого цвета», — рассказали в столичном департаменте капитального ремонта.

Внутренняя отделка помещений выполняется с использованием экологически чистых и качественных материалов. Для того, чтобы посетители медицинских учреждений чувствовали себя комфортно, стены окрашивают в светлые тона. В зданиях обустроят буфеты и понятную систему навигации.

В головных зданиях поликлиник подготовят все необходимое для установки аппаратов компьютерной и магниторезонансной томографии, денситометров для исследования костной ткани, аппаратов УЗИ экспертного класса, эндоскопического оборудования. Во всех филиалах, после завершения ремонтных работ, разместят рентгеновские комплексы, маммографы, а также аппараты УЗИ и функциональной диагностики.

Напомним, что ранее в рамках реализации первого этапа в Юго-Восточном округе модернизировали 27 поликлиник. Кроме того, прилегающие к лечебным учреждениям территории благоустроили: сделали удобные дорожки, установили лавочки, урны, навигационные стелы, создали зоны отдыха, парковки для велосипедов и самокатов, а для маленьких пациентов, где было возможно, — игровые площадки.

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24 июня 2024, 15:47
Новосильцев Артур / АГН Москва / www.mskagency.ru
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