В Кузьминках появится пространство для отдыха и занятий спортом

Уже сейчас создана часть дорожно-тропиночной сети, подготовлены основания для обустройства детских и спортивных площадок.

В Кузьминках появится обустроенное общественное пространство. В рамках благоустройства запланировано приведение в порядок участка общей площадью около четырех гектаров. Планируется зонировать пространство таким образом, чтобы были учтены интересы всех отдыхающих. На участке обустроят места для спортивных занятий, детских игр и отдыха.

«В прошлом году в Кузьминках по просьбам горожан провели работы на территории сквера “Дубовая роща” вблизи Московского Губернского театра. В этом году продолжим работы на Окской улице — от дома 28 корпуса 2 до Зеленодольской улицы организуем новый центр притяжения для жителей района и учащихся многочисленных корпусов школы имени маршала В.И. Чуйкова и школы № 1208», — уточнил Сергей Собянин.

Будет обустроен каток с искусственным льдом. Рядом установят трибуны и зоны для воркаута. Предусмотрены специальные тренажеры для маломобильных граждан. В районе появится скейт-парк и памп-трек с перепадами высот и препятствиями. Рядом жители смогут поиграть в мини-футбол или настольный теннис.

Для любителей тихого отдыха предусмотрена установка лавочек и качелей. Все спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха соединят дорожками для комфортного перемещения и прогулок. Уже сейчас создана часть тропиночной сети. Подготовлены основания для строительства детских и спортивных площадок. Продолжается обустройство катка, а также скейт-парка.

Стоит отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о планах по благоустройству общественных пространств на юго-востоке столицы.

В Рязанском районе в порядок приведут сквер Федора Полетаева. Он расположен между одноименной улицей и домами на Зеленодольской улице. В 40-м квартале приведут в порядок «Аллею молодых семей» — пешеходную зону от Новороссийской улицы до улицы Верхние Поля. Кроме того, со стороны Новороссийской улицы появится площадка для игры в шахматы. В районе Лефортово благоустроят Краснокурсантский сквер, расположенный рядом с Екатерининским дворцом, между Красноказарменной и Энергетической улицами.