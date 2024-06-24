Спортивный кластер появился в 1-м Котляковском переулке

Общая площадь объекта составляет больше 2,5 тысячи квадратных метров. Он поделен на четыре тематические зоны.

На юге Москвы в составе жилого комплекса был создан уличный спортивный кластер. Он находится в 1-м Котляковском переулке (рядом с домом 4, корпусом 2). Здесь занимаются спортом жители района, в том числе и ученики недавно построенной неподалеку школы. Об этом сообщили в столичном комитете государственного строительного надзора.

«Новый кластер общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров поделен на четыре функциональные зоны — это площадки для игровых видов спорта, уличные тренажеры, памп-трек для взрослых и детей от шести лет, а также трибуна для болельщиков», — уточнили в ведомстве.

На объекте имеются два поля для игр в футбол, волейбол, баскетбол. Их площадь составляет 512 и 599 квадратных метров. Покрытие выполнено из специальных материалов, которые обеспечивают повышенную амортизацию. Между полями установлена удобная зрительская трибуна.

На территории воркаут-зоны установлено шесть типов тренажеров: турники, брусья, канаты, кольца, наклонные скамейки, шведские стенки и скалодром. Вокруг кластера оборудована удобная трасса для тех, кто любит кататься на роликах, самокатах или велосипедах.

Важно отметить, что в настоящее время в составе жилого комплекса уже построены 10 корпусов и пять кварталов. Жилую застройку дополняют общественные пространства, а также пешеходный бульвар. Построена школа, рассчитанная на 900 учеников, возведен детский сад, который смогут посещать 160 малышей.

Напомним, что ранее столичная мэрия сообщала о возведении жилого квартала в Нагатино – Садовниках. Там появится свыше 218 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 58 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации превысит один миллиард рублей. В итоге будет создано более двух тысяч рабочих мест.

У данной площадки, расположенной на юге столицы, отличная транспортная доступность. На этом объекте вместо складов и устаревших строений в скором времени появится комфортное городское пространство.