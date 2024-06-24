В 26 районах Москвы оборудуют временные велополосы

Общая протяженность полос для движения велосипедов достигнет 590 километров.

Центр организации дорожного движения обустроит на территории 26 столичных районов временные полосы и дорожки для велосипедистов. Всего появится 35 километров маршрутов на десятках улиц. Инфраструктура будет доступна для более чем 2,7 миллиона горожан, увлекающихся велосипедным спортом.

«Велосипеды и самокаты — популярный транспорт в столице, поэтому мы будем запускать больше выделенной инфраструктуры для безопасных поездок москвичей. Это соответствует задаче, поставленной Сергеем Собяниным. Общая протяженность велополос в этом году достигнет 590 километров», — отмечает столичная мэрия.

Люди, пользуясь новой инфраструктурой, получат возможность значительно экономить время в дороге.

В Гольяновевелополоса соединит квартал между МКАД и Лосиным Островом со станцией метро «Щелковская». Путь на велосипеде займет всего 15 минут. При использовании автобуса придется потратить в два раза больше времени.

В Шипиловском проезде велополоса достигнет длины в шесть километров. Данный путь поможет связать станции МЦД-2 Москворечье и Царицыно со станцией метро «Орехово» и торговым центром.

Инфраструктура для занятий веломпортом в Москве активно развивается. По итогам прошлого года было доступно около 512 километров специальных полос и дорожек. Данное количество на две трети больше, чем в 2020 году. Обширная сеть велополос формируется в центральной части города. Это обусловлено большим числом точек притяжения и плотностью перемещений. Каждый сезон велоинфраструктура увеличивается. Формируются и временные маршруты, которые помогают быстрее и безопаснее добираться до городских объектов.

Важно отметить, что безопасности поездок уделяется особое внимание. Специалисты ЦОДД после анализа дорожных ситуаций принимают решение о трансформации существующих маршрутов. В текущем году специалисты продолжат работу по развитию веломаршрута «Зеленое кольцо». На нем появятся новые знаки, разметка, навигационные указатели и стелы. Кроме того, в Москве обновят разметку 60 километров велополос и установят новые велосветофоры.