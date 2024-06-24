Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в парке "Красная Пресня"

Гостей ждет насыщенная программа. Ожидается выступление российских вокальных и музыкальных коллективов.

Традиционный фестиваль «Солома» пройдет на территории столицы уже в девятый раз. Праздник под открытым небом популярен и у гостей, и у жителей Москвы. 6 июля фестиваль впервые пройдет в парке «Красная Пресня», а 24 августа — традиционно в саду «Эрмитаж».

Откроет праздник в парке «Красная Пресня» выступление группы Les Rook. Примечательно, что музыканты впервые споют на фестивальной сцене. Дебют ожидается и у группы Youjnee. Коллектив ранее отлично зарекомендовал себя в стиле инди-поп с элементами R&B и неосоула.

Лиза Матрешкина пообещала, что во время проведения «Соломы» она представит новый трек под названием «Лучшая жизнь». Артист Beescus — первый рэпер в истории фестиваля, он исполнит лучшие песни из своего нового альбома.

Гости фестиваля смогут услышать также мультижанровую группу «Андреграунд» во главе с Андреем Джиджиковым. Коллектив преуспел в создании композиций, в основе которых лежит русскоязычная лирика, основанная на переживаниях о личном и размышлениях о будущем времени.

По доброй традиции, сложившейся с 2015 года, состоится выступление резидента «Соломы» — группы Shoo. Коллектив презентует треки с нового мини-альбома «Комнаты». Кроме того, впервые гости мероприятия услышат дуэт групп Shoo и «Андреграунд» — композицию «Счастливы».

Хедлайнером фестиваля станет самобытная уральская группа под названием «Обе две». Коллектив выступит на фестивальной сцене в полном составе.

Гостям напоминают, что мероприятие проводится при всесторонней поддержке департамента культуры города Москвы. Вход на площадку осуществляется на безвозмездной основе.

Напомним, что фестиваль «Солома» радует любителей современной музыки каждый год. Событие вызывает повышенный интерес как у жителей Москвы, так и у гостей столицы. Особое внимание на мероприятии уделяется молодым коллективам. Они получают уникальную возможность показать себя и представить интересные композиции для большой аудитории.