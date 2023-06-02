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Для парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки выбрали уникальный дизайн

Для парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки выбрали уникальный дизайн
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Парк расположен недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово".

Столичные власти активно занимаются комплексным развитием территорий, благоустраивают дворы, парки, скверы, набережные, поймы рек, ТПУ, школьные дворы, улицы. И все это для того, чтобы создать для местных жителей новые точки притяжения, отличающиеся функционалом, комфортом, а иногда даже уникальным дизайном.

Лишь за 2023 года планируется привести в порядок порядка 2,2 тысяч крупных объектов по всему городу, в том числе, поймы рек Шмелевки и Кузнецовки. Крупный зеленый массив расположен недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово", вдоль Воронежской улицы и Орехового бульвара.

Новая парковая зона станет точкой притяжения для местных жителей, там смогут развлекаться дети и отдыхать их родители. Для его создания разработан уникальный дизайн-проект, в основу которого лег старинный промысел – производства канители.

Им издревле занимались жители некогда расположенной здесь деревни Зябликово. Канитель — это очень тонкая проволока, как правило, изготовленная из серебра или золота. Ее мастерицы использовали для украшения одежды и ювелирных изделий. Изначально для золотого шитья использовались византийские орнаменты, но со временем появились небывалой красоты русские узоры.

Территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки тоже оформят в желтом и оранжевом цветах, оттенки золотого будут использованы и для создания арт-объектов, что только подчеркнет единый стиль зоны отдыха. Малые архитектурные формы также будут соответствовать общему дизайну.

Так как парк находится в зеленом массиве, желтый и оранжевый цвета разбавят оттенками зеленого. Это позволит гармонично вписать парк в природный ландшафт. Игровая площадка для детей разных возрастов под названием "Канитель" отразит историческое значение данного места. Для москвичей постарше оборудуют парковые беседки, торговые павильоны и вышки для наблюдения за птицами и белками.

В парке появятся арт-объекты в виде акриловых букв с подсветкой. Они будут выстроены в слово "канитель". Кроме того, в новая зона отдыха будет притягивать спортивную молодежь. Здесь организуют скейт-парк и памп-трек.

2 июня 2023, 14:00
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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