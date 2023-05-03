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Четверг 11 мая

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Строительство школы-гиганта в Троицке закончится до конца 2023 года

Строительство школы-гиганта в Троицке закончится до конца 2023 года
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Новая Москва развивается.

Население Новой Москвы продолжает расти. В прошлом году количество жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) увеличилось на 30 тысяч. Сюда переезжают в основном молодые семьи, поэтому возникает необходимость в строительстве новых школ и детских садов.

В настоящий момент образовательные учреждения ТиНАО посещают свыше 100 тысяч детей – почти в три раза больше, чем 10 лет назад. С 2012 года в Новой Москве построили и ввели в эксплуатацию более 100 школ и детских садов. Такие объекты помогают возводить инвесторы. После завершения строительства объекты образования передаются городу. К 2035 году в ТиНАО планируется возвести еще примерно 320 детсадов и 170 школ.

Сейчас в Троицке продолжается строительство школы-гиганта. Площадь здания составит 11 тысяч квадратных метров. Школа будет рассчитана на 2,1 тысячи учеников (800 мест для учащихся начальных классов и 1,3 тысячи – средних и старших). Образовательное учреждение откроет свои двери для детей 1 сентября 2024 года.

Конечно, здесь будут не только учебные классы, библиотека и спортивные и актовые залы. В здании также появится ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, лаборатории, музей, мастерские, шахматный класс и бассейн.

В школе установят систему видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, систему контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. На посту охраны будет тревожная кнопка и средства досмотра. Все это обеспечит безопасность детей и преподавателей.

К первому учебному году рядом со школой сделают дорогу. Она пройдет от улицы Полковника Милиции Курочкина до Октябрьского проспекта.

К слову, недавно в Рассказовке ввели в эксплуатацию школу-гигант на 2,1 тысячи мест (поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, 16). Площадь здания общеобразовательного учреждения составляет 33 тысячи квадратных метров. Как рассказывал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в этой школе есть специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства.

3 мая 2023, 16:24
Фото: Е. Самарин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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