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Среда 17 мая

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В районе Аэропорт восстановят историческую ограду клиники Усольцева

В районе Аэропорт восстановят историческую ограду клиники Усольцева
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Ограда психиатрической клиники на улице 8 марта уникальна.

Психиатрическая клиника на улице 8 марта (район Аэропорт) работает уже более 100 лет. Это уникальное лечебное учреждение открылось в 1903 году на собственной даче врача-психиатра из Костромы Усольцева и его жены. В 1904-м здесь проходил лечение художник Михаил Врубель, который создал эскизы ограды больницы.

Существующая по сей день ограда медучреждения уникальна. Она выполнена из деревянных панелей в каменных столбах, напоминает крепостные стены древнерусского города. Эта ограда – объект культурного наследия.

"Историческая ограда клиники доктора Усольцева — выдающийся памятник в неорусском стиле. Столбы ограды, слегка расширяющиеся книзу, подобны крепостным башням", – сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы / www.mos.ru

Смотря на входную группу, можно вспомнить Древнюю Русь, когда было распространено сочетание двух входных арочных проемов: большого проема, который был въездными воротами, и малой калитки для пешеходов.

Долгожданная реставрация сооружения уже началась. Специалисты уже укрепили кирпичную кладку цоколя и столбов. Мастера также приведут в надлежащий вид входную группу, уделят внимание архитектурным деталям.

А еще специалисты отреставрируют и воссоздадут деревянные прясла – участок ограды, который находится между двумя опорами. Поздние металлические покрытия будут демонтированы и на их месте установят новые.

Перед началом работ был разработан проект реставрации, который был одобрен Мосгорнаследием. Специалисты данного ведомства будут контролировать процесс.

Московская программа реставрации является одной из крупнейших в мире. За последние 12 лет в столице отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры.

Ранее сообщалось о планируемой реставрации здания галереи "На Шаболовке", которое было построено почти 100 лет назад и сегодня является объектом культурного наследия регионального значения. Там обновят отделку, заменят перегородки и двери. Подробнее об этом рассказывал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводили "Дни.ру".

17 мая 2023, 19:59
Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

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