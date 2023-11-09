Активные граждане оценили новые площадки для выгула собак

В опросе приняли участие более 260 тысяч москвичей.



В российской столице подвели итоги голосования по проекту "Питомцы в Москве". Исследование общественного мнения проходило на цифровом портале "Активный гражданин". В опросе приняли участие более 260 тысяч москвичей, причем три четверти положительно оценили идею и ее реализацию.

Кстати, цифровой портал "Активный гражданин" был создан Москве в 2014 года. За девять лет онлайн-площадке присоединились более 6,5 миллиона человек, которые приняли участие в более чем шести тысячах голосований. Инструмент прямой демократии позволяет горожанам решать важнейшие вопросы, касающиеся жизни многомиллионного мегаполиса, совместно с властями.

На сей раз пользователям необходимо было поделиться своим мнением относительно новых площадок для выгула собак, обустроенных в десяти административных округах столицы с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий местных жителей.

Ответит на вопросы можно было с 31 августа по 31 октября. Активнее всех были жители Восточного административного округа. При этом три четверти участников выбрали варианты "Это отличная идея и реализация" или "Поддерживаю и готов(а) принять участие в программе".

К слову, горожане могли оценить конкретные площадки в конкретных округах столицы. Итоги голосования подвела заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами оценили четверть миллиона участников опроса. Больше всего позитивных отзывов получили, например, пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон", – подчеркнула чиновник.

Отметим, что реализация проекта "Питомцы в Москве" стартовала в 2021 году. Он является частью более масштабной программы – "Мой район", – запущенной главой города Сергеем Собяниным. Концепция разработана при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России.

Так, при создании площадок власти учитывают огромное количество параметров, в том числе, эстетичность, комфорт, качество и экологичность материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок. Предусмотрены также места для отдыха со скамейками и навесами.