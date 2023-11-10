Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 29 ноября

12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 01:59Ушла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 01:12Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов 00:42Здоровье на кону: лак для волос может быть опасен 18:32Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья 17:30Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери 15:42Тест: угадайте фильм по цитате Анатолия Папанова 15:0710 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях 14:22 Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 12:55Какое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта 12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов 07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств
53

Совокупно удалось создать более 13,8 миллиона мнений по вопросам благоустройства.

Цифровой портал "Активный гражданин" действует в российской столице с 2014 года. За это время там прошло более шести тысяч голосований, а более 500 из них были посвящены вопросам благоустройства городских общественных пространств.

Всего за девять лет существования пользователями сайта и мобильного приложения стали более 6,5 миллиона человек. Они непосредственно участвуют в обсуждении вопросов, связанных с жизнедеятельностью многомиллионного мегаполиса.

Со своей стороны власти города учитывают мнение москвичей при принятии решений. К примеру, активные граждане оценили проекты создания и обновления парков, скверов и улиц, площадок для занятий спортом, зон отдыха.

Совокупно удалось создать более 13,8 миллиона мнений по вопросам благоустройства городских общественных пространств. Например, в 2020 году москвичи поддержали проект обновления парка Северного речного вокзала, а позже большинство пользователей оценило на отлично работу властей.

Общественное пространство на месте пустыря на Ходынском поле также появилось благодаря поддержке активных граждан. А в 2021 году москвичи поддержали проект обновления участков парка "Яуза" вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы.

По итогам голосования на портале "Активный гражданин" было принято решение о благоустройстве территории у главного входа на ВДНХ. Также власти привели в порядок переулки Арбата и Хамовников с учетом мнения пользователей цифровой площадки.

Кроме того, горожане отдали голоса за концепцию обновления Москвы-реки, комплексное развитие Нагатинской поймы, благоустройство нового входа в Парк Горького, за идею экологической реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи и другие важные проекты.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что активные граждане оценили новые площадки для выгула собак. В опросе приняли участие более 260 тысяч москвичей. Три четверти участников высоко оценили идею и ее реализацию.

Также горожане могли оценить конкретные площадки в конкретных округах столицы. Наиболее активными гражданами оказались жители ВАО.

10 ноября 2023, 11:17
Фото Е. Самарина. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

На 11 набережных Москвы обновили швы гранитной облицовки

На 11 набережных Москвы обновили швы гранитной облицовки
В общей сложности специалисты отремонтировали более 190 тысяч погонных метров покрытий. Власти российской столицы внимательно следят за состояние городских набережных, являющихся точками притяжения для миллионов жителей и гостей Москвы.

На юге Москве обустроили набережную длиной 1550 метров

На юге Москве обустроили набережную длиной 1550 метров
В районе Нагатинский Затон появилась новая точка притяжения. В Москве на регулярной основе открываются новые общественные пространства.

Во Всемирный день науки москвичей ждут в музеях ВДНХ

Во Всемирный день науки москвичей ждут в музеях ВДНХ
ВДНХ объединяет на огромной территории 49 объектов культурного наследия и многочисленные выставочные комплексы. Музейный город ВДНХ состоит из 20 с лишним выставочных пространств, на которых представлены не только классические, но и мультимедийные экспозиции.

На нескольких улицах Москвы поменяли разметку

На нескольких улицах Москвы поменяли разметку
Власти продолжают работы по улучшению движения в городе, согласно поручению Сергея Собянина. Специалисты Центра организации дорожного движения изменили разметку на нескольких улицах Москвы.

К концу года у станции метро "Говорово" откроют дорогу-связку

К концу года у станции метро "Говорово" откроют дорогу-связку
Дорога свяжет улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября. Москва – один из крупнейших европейских городов.

Выбор читателей

27/11Пнд Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 28/11ВтрМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 28/11ВтрНе пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 28/11ВтрУшла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 28/11ВтрИз-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 28/11ВтрДве свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака