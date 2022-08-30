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Семь новых детских садов откроются в Новой Москве 1 сентября

Семь новых детских садов откроются в Новой Москве 1 сентября

Детские сады, которые на днях откроются в Новой Москве, рассчитаны в общей сложности более чем на 1,6 тысячи мест.
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1 сентября 2022 года в Москве откроются 28 школ и детских садов. Все эти объекты находится в разных районах столицы. Открытие каждого учреждения с нетерпением ждут местные жители, ведь такие здания располагаются в шаговой доступности от дома.

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В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в День знаний откроются семь новых детских садов, которые рассчитаны в общей сложности на 1,6 тысячи мест. В некоторых поселениях начнут принимать дошколят сразу два новых учреждения.

Детские сады строятся за счет инвесторов. Как только объекты считаются готовыми, они передаются на баланс города. Благодаря открытию новых дошкольных учреждений родители могут не беспокоиться о том, с кем оставить ребенка.

Сразу два детских сада откроются в поселении Сосенское: один – рядом с деревней Николо-Хованское, другой – в Столбово. Каждое из этих учреждений сможет принять до 200 детей. Еще два объекта запустят в Десеновском: в Новых Ватутинках (на 350 мест) и недалеко от деревни Румянцево (на 200 мест). Еще один детский сад на 200 мест заработает в Филимонковском.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что все построенные здания дошкольных учреждений соответствуют современным требованиям. По его словам, в детских садах есть залы для занятий, кружковые, методические кабинеты, кабинет медсестры с процедурной, раздевалки, буфет и кухня.

Помимо этого, в зданиях есть системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.

С момента образования ТиНАО столичные власти продолжают действовать в направлении комплексного развития Новой Москвы. Население этой части столицы растет с каждым годом, поэтому строительство объектов социальной инфраструктуры там необходимо. К 2025 году в ТиНАО хотят возвести порядка 100 социальных объектов.

С 2011 года в Москве построили 490 зданий образовательных учреждений. До 2024 года запустят еще примерно 180 школ и детских садов.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2022, 19:51 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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