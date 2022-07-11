В Новой Москве будут производить морские грузовые контейнеры

Строительство индустриального кластера развернется на участке площадью 28,19 гектара.

Из-за санкций, которые ввели западные страны против России, появились проблемы с логистикой. Но, несмотря на это, столичные промышленники продолжают работать, заниматься импортозамещением, увеличивать объемы производства и вводить новые площадки.

Так, в Новой Москве недалеко от железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное появится новый индустриальный кластер. Там построят четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Благодаря производству значительно снизится зависимость от импорта.

На рынке появятся фиброцементные плиты, газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры и медицинское стекло. На четырех заводах смогут работать в общей сложности 650 человек, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует в реализацию 13,25 миллиарда", – добавил он.

Правительство Москвы поддерживает инвесторов во время кризиса. С весны этого года власти предоставляют в аренду земельные участки для развития производств по льготной ставке – один рубль в год. Эта мера оказалась востребованной. Уже заключено четыре таких договора.

В разных районах Москвы построят инженерный и приборостроительный комплексы, кондитерские заводы и предприятие по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Так в городе появится еще две тысячи рабочих мест.

Льготная ставка арендной платы земельного участка – не единственная мера поддержи бизнесменов. Помимо этого, компании могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных программ и строительство нежилой недвижимости. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В марте в фонд было направлено 20 миллиардов рублей. Льготная ставка для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики и для компаний строительной отрасли – 9%.