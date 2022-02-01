В Москве стартовал третий ежегодный конкурс "ЛИЦА района"

Московское агентство реализации общественных проектов объявило о старте третьего ежегодного городского конкурса "ЛИЦА района". Молодые специалисты смогут представить свои проекты по решению городских проблем, повышению качества жизни в столице, а также собственные достижения в общественной деятельности и саморазвитии.

