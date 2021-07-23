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В Москве проложили три километра новых велодорожек

В Москве проложили три километра новых велодорожек

В Москве оборудовано почти 300 километров велодорожек. К ним добавились новые участки.
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Летом в российской столице можно встретить большое количество сторонников здорового образа жизни, выбирающих для активного отдыха прогулки на велосипеде. Сегодня в Москве проложено почти 300 километров велодорожек, а с учетом выделенных полос на дорогах – около 900. Участки, где можно покататься на велосипеде, постоянно расширяются. На днях в столице оборудовали еще три километра велодорожек.

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Новостной портал "Вечерняя Москва" со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает, что новые велополосы проложены на севере, северо-востоке и в центре города. Дорожки для велосипедистов оборудовали на улицах Пречистенка и Стрелецкая, Суворовской площади, а также в 1-м Войковском проезде.

Отметим, что в начале месяца столичный Дептранс сообщил об организации 15 километров велосипедных дорожек. В мае новые полосы были оборудованы в Газетном переулке и на Большой Полянке. Позже еще две центральные улицы города обзавелись специальными дорожками, они на временной основе появились на Каретном Ряду и Дмитровке

На данный момент маршруты для велосипедистов функционируют на Третьем Михалковском проезде, на улице Мусоргского, на Марьинском бульваре и в Вознесенском переулке, а также на Полесском и Китайгородском проездах.

Кроме того, власти оборудуют в столице специальные велосипедные зоны. Там любители двухколесного транспорта имеют абсолютный приоритет. Они могут двигаться по всей ширине проезжей части со скоростью до 20 км/ч. Также в Москве действуют велопешеходные зоны на тротуарах.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пяти районов на востоке и юго-востоке столичного региона. Как сообщали "Дни.ру", в Новокосино на территории вокруг пруда у Салтыковского лесопарка будет создана уютная зона отдыха с детскими и спортивными площадками, а также велодорожками. Полосы для велосипедистов также появятся в Рязанском районе Москвы после того, как на улице Зарайская, рядом с ж/д станцией "Плющево" власти обновят одноименный парк.

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Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
Автор: 23 июля 2021, 21:58 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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