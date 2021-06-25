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Мой район
В Южном Бутове появится общественный центр

В Южном Бутове появится общественный центр

Новое здание построят на Синельниковской улице.
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Первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал о строительстве общественного комплекса в районе Южное Бутово. По его словам, здание будет двухэтажным. Фасад здания украсят перфорированные панели белых и голубых оттенков. Благодаря такой отделке здание получится легким и воздушным.

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Общественный центр расположится по адресу: Синельниковская улица, владение 49/2. Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят торговые площади, на втором – оборудуют выставочные помещения. Комплекс выполнят из современных материалов, которые обеспечат высокую скорость строительства и позволят сохранить индивидуальный архитектурный облик здания.

Прилегающую территорию благоустроят: организуют удобный подход к главному входу, разобьют газоны, высадят деревья.

Инфраструктура в Южном Бутове развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена в столице несколько лет назад. Строятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы, дороги, благоустраиваются парки, скверы.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о строительстве центра социального обслуживания (ЦСО) с отделом ЗАГС в Южном Бутове. Новое здание планируют возвести на месте недостроя. ЦСО расположится по адресу: улица Брусилова, дом 21, строение 3. Фасад здания площадью около семи тысяч квадратных метров облицуют фиброцементными матовыми и ребристыми панелями бежевого оттенка, которые будут задавать вертикальный ритм здания.

Строение разделят на две части, в зависимости от функционального назначения. В корпусе, который займет ЗАГС, будут административные кабинеты, холл, комната жениха и невесты, несколько залов для регистрации брака и помещения для сотрудников.

Вторая часть здания сделают более функциональной. Здесь появятся спортивные залы, массажные и СПА-кабинеты, клубные помещения для детей и взрослых, галокамера, комната психологической разгрузки, гостиные для общения и многое другое. Все они будут приспособлены для обслуживания людей с инвалидностью.

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Фото: mos.ru
Автор: 25 июня 2021, 17:47 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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