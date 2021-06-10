Три новых объекта появятся на территории спорткластера "Торпедо"

Спортивный комплекс "Торпедо" расположен между улицей Восточная и Симоновской набережной.

Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, который находится в Даниловском районе, считается московской легендой. Он был открыт в 1959 году, последний раз его ремонтировали более 20 лет назад. Столичные власти решили, что пора провести реконструкцию этого объекта. Работы будут завершены в 2024 году. Тогда футбольному клубу "Торпедо" исполнится 100 лет.

Недавно на территории спортивного кластера появился физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с футбольным манежем. Также согласовано строительство трех новых объектов: центра аккредитации, контрольно-пропускного пункта и здание с кассами и камерами хранения. Считается, что без этих зданий современный стадион не может существовать.

Общая площадь трех объектов составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Фасад не будет отличать их от других зданий, находящихся на территории споркластера. Новые строения лаконично дополнят архитектуру будущей центральной спортивной арены и уже построенного ФОК.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что здание касс и камер хранения будет одноэтажным. В нем разместят четыре кабины по продаже билетов и раздевалки на 40 человек для обеспечения комфортных тренировок на малом футбольном поле, а также тренерские комнаты.

Бочкарев также добавил, что в двухэтажном центре аккредитации сделают переговорные, а контрольно-пропускной пункт будет рассчитан на досмотр восьми тысяч зрителей.

После этого будет реконструирован сам футбольный стадион. Он сможет вмещать до 15 тысяч человек. Обновленная арена будет соответствовать требованиям РФС и УЕФА.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о строительстве спортивного кластера в Мневниковской пойме. На территории появится серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена, академия хоккея, а также стадион для занятий регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА. Общая площадь всех объектов кластера составит 500 тысяч квадратных метров.