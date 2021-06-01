Два подземных пешеходных перехода построили на Волоколамском шоссе

Длина новых подземных переходов составляет 64,4 и 55 метров.

Подземные переходы позволяют перемещаться по городу максимально удобно. В таких местах автомобилистам не нужно останавливаться, чтобы пропустить пешехода. Но если на обычных дорогах еще можно организовать наземный переход, то на крупных магистралях это исключено.

Так, на Волоколамском шоссе построили два подземных пешеходных перехода. Первый расположен в районе дома 128, второй – дома 116. Длина этих переходов составляет 64,4 и 55 метров соответственно. Для удобства пешеходов установлены лифты. На строительство были потрачены средства из городского бюджета, выделенные на реконструкцию Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко отметил, что ведомство уделяет особое внимание качеству строительства объектов улично-дорожной сети. По его словам, пешеходные переходы на Волоколамском шоссе часто проверяли специалисты Центра экспертиз. Они провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

"Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства", – рассказал Войстратенко.

До конца года в столице сделают капитальный ремонт 14 подземных пешеходных переходов. В них заменят покрытие стен, обновят гранитные плиты площадок между лестницами и ступенями, отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что в 2021-м в Москве планируется построить более 70 километров дорог, 18 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 пешеходных переходов.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о строительстве новых улиц и дорог в Новой Москве. В 2022 году в городском округе Троицк введут в эксплуатацию несколько объектов общей протяженностью около трех километров. Там появятся не только новые дороги, но и современные автобусные остановки, а также семь светофоров. Для пешеходов сделают тротуары.