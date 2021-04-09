В Даниловском районе отремонтируют спортивную школу олимпийского резерва

Строя новые спортивные объекты, городские власти не забывают об уже имеющихся. Например, скоро отремонтируют школу олимпийского резерва №41 "Москворечье".

В настоящий момент в Москве открыты тысячи бассейнов и футбольных полей, также работают теннисные корты, катки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Спортом занимаются более пяти миллионов жителей столицы. Чтобы создать культ здорового образа жизни, в городе должны не только строиться новые спортивные объекты, но и ремонтироваться старые.

Так, в Даниловском районе скоро проведут капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва №41 "Москворечье". Объект находится по адресу: улица Лестева, дом 3, строение 1а. Проект, которому будут следовать рабочие, уже утвержден.

В здании планируется заменить систему обогрева обходных дорожек около бассейна, покрытие кровли и установить оконные блоки. Чаша бассейна также изменится. Ее облицуют керамической плиткой. Помимо этого, рабочие обновят отделку потолка над бассейном. Другие помещения также отремонтируют.

Руководитель Московской государственной экспертизы Анна Яковлева рассказала, что во время ремонтных работ особое внимание будет уделяться техническому оснащению здания.

По ее словам, будут полностью заменены системы силового электрооборудования и внутреннего электроосвещения, хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения. Помимо этого, будет отремонтирована система вентиляции, кондиционирования, канализации и отопления.

Стоит отметить, что Даниловский район стремительно развивается. Там было обновлено 177 дворов, благоустроено три сквера и все детские и спортивные площадки. Также было установлено 489 новых фонарей, отремонтировано 68 жилых домов, построены станция метро "Технопарк" и две станции Московского центрального кольца.

В этом же районе возвели две новые школы и два детских сада. Также было отремонтировано здание общеобразовательного учреждения №630.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о строительстве новой школы в Даниловском районе. Учреждение смогут посещать до тысячи учеников. Здание площадью 22 тысячи квадратных метров будет возведено за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы.