Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Мой район
В подземном переходе в Печатниках завершили монолитные работы

В подземном переходе в Печатниках завершили монолитные работы

В столичном районе Печатники активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура. Завершились работы в подземном переходе.
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Процесс строительства и реконструкции дорог в Москве не останавливается. В городе делается все для того, чтобы разгрузить трассы и распределить потоки транспорта.

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На МЦД откроют 11 новых станций и вокзальный комплекс

Один из главных проектов дорожно-транспортной инфраструктуры столицы — строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Ее открытие позволит улучшить транспортную ситуацию более чем в 20 районах Москвы.

С учетом съездов и реконструкции прилегающих улиц предстоит построить около ста километров дорог, 55 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Сейчас работы завершены уже на треть.

Повлияет хорда и на район Печатники. В составе участка ЮВХ от улицы Полбина до Курьяновского бульвара здесь строят подземный переход. Длина тоннеля составит свыше 55 метров, а ширина — более четырех метров.

Пешеходный переход строят под Шоссейной улицей. Он позволит пассажирам в будущем беспрепятственно проходить к транспортно-пересадочному узлу "Курьяново". Уже завершены монолитно-бетонные работы.

"Переход обеспечит беспрепятственный проход под Шоссейной улицей в районе пересечения с Курьяновским бульваром и выход пешеходов к проектируемому ТПУ "Курьяново". Уже завершена облицовка пола пешеходного тоннеля, ведутся отделочные работы и облицовка стен", — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Стоит отметить, что в последнее время район Печатники преобразился. Здесь благоустроены 253 двора, оборудованы 180 детских и 49 спортивных площадок, установлено 850 опор освещения. Также благоустроены территории 11 школ и семи детских садов, открыты станции МЦК "Угрешская" и МЦД "Курьяново". Свои двери открыли школа и четыре детских сада, построен стадион для занятий стрельбой из лука. Благодаря программе "Мой район" каждый уголок Москвы станет удобным для проживания и получит всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.

Качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков.

Благодаря развитию программы "Мой район" москвичи могут не тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом или отвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом.


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Фото: www.mos.ru
Автор: 30 марта 2021, 19:01 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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