В Мневниковской пойме построят два пешеходных моста и музыкальную академию

В ближайшем будущем территория Мневниковской поймы преобразится.



На электронные общественные обсуждения вынесен проект планировки территории Мневниковской поймы площадью более 23 гектаров (районы Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк). Речь идет о благоустройстве набережной и строительстве двух пешеходных мостов через реку.

Как будут выглядеть переправы, пока точно неизвестно. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, конструктивные решения мостов еще находятся в работе. На общественные обсуждения вынесена только градостроительная документация.

Первый мост может появиться в створе проектируемого проезда 1074 до улицы Островной, второй – между территорией Мневниковской поймы и парком "Фили". Между этими сооружениями вдоль проектируемого проезда, скорее всего, создадут велопешеходный маршрут.

Конфигурация моста со стороны парка "Фили" исключает рекреационное использование наиболее ценных природных пространств и объектов в границах особо охраняемых природных территорий, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Стоит отметить, что скоро здесь откроется станция "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Жители близлежащих районов смогут быстрее добираться до нее благодаря новым мостам.

"Строительство двух мостов позволит объединить общественные пространства в этих районах в крупный парковый кластер и создать для жителей протяженный пешеходный маршрут между территорией Мневниковской поймы и парком "Фили", – отметил Кузнецов.

Архитектор также добавил, что на набережной появятся спуски к воде, ландшафтное озеленение (высадят многолетние цветы и кустарники), а еще – детские и спортивные площадки. Также планируется построить музыкальную академию.

Ранее сообщалось о благоустройстве набережной Марка Шагала в Даниловском районе. Участок от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина уже преобразился. Сейчас на набережной строят причал длиной 65 метров и создают спуски к воде. Их оборудуют маяками и системами видеонаблюдения. Пять маяков уже установлено, работы по их электроснабжению скоро завершатся.