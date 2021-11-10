Тоннели на участке "Мамыри" – "Бачуринская" Троицкой линии московского метро готовы на две трети

Длина Троицкой линии московского метро составит почти 40 километров.

Необходимость Троицкой линии метро объясняется увеличением численности населения Троицкого и Новомосковского административных округов. Без этого участка столичная подземка может просто не справиться с возрастающими нагрузками. Власти Москвы делают все возможное, чтобы станции строились быстрыми темпами.

Проходка тоннелей между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" на Троицкой линии выполнена уже на две трети. На 2,5-километровом перегоне используется два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров, предназначенных для сооружения однопутных тоннелей. Они проходят по территории Новомосковского округа – от деревни Мамыри до поселка Газопровод вдоль Калужского шоссе.

"Работы проводятся на глубине от семи до 18 метров, преимущественно в легких глинах и тяжелых суглинках", – рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Сейчас в ТиНАО открыто восемь станций метро. В течение ближайших трех лет там появится еще шесть. То есть к 2024 году их будет уже 14.

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк. Длина ветки составит почти 40 километров. Предполагается, что ей будут пользоваться примерно 100 тысяч пассажиров каждый день. Рядом со станциями проживают свыше миллиона человек.

За последние 10 лет в Москве построено почти 180 километров линий метро, 88 станций, 10 электродепо, появилось Московское центральное кольцо, запущены Московские центральные диаметры.

Ранее сообщалось, что после 2025 года в четырех отдаленных районах Москвы могут построить станции метро. Речь шла о Ярославском, Головинском, Молжаниновском и Можайском. Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев отмечал, что сейчас проектов по строительству метро в этих районах пока нет, но не исключил возможности их запуска по мере развития.

В ближайшем будущем в Москве появится Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии, которые, возможно, будут соединены. В рамках реализации этих проектов будет построено в общей сложности 18 станций.