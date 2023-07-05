Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью

Собственный бизнес или работа на удаленке требуют повышенных затрат времени и личного ресурса. Далеко не всем удается построить свой день так, чтобы выполнить поставленные задачи, успеть уделить внимание семье или заняться хобби. Как же достичь гармонии и баланса в различных сферах жизни? Достаточно соблюдать несколько базовых принципов.

Планируйте свой день

Важно понимать, до какого времени вы включены в работу. Если в некоторых организациях 8-часовой день является стандартом, то у владельцев бизнеса, самозанятых или сотрудников на удаленке нет четких ориентиров. По этой причине возникает дисбаланс в разных сферах жизни. Человек отвечает на звонки и сообщения, обсуждает дела 24/7. На семью, отдых, хобби времени не остается. Как следствие — ссоры, хроническая усталость, болезни.

Избежать этого поможет навык тайм-менеджмента. Заранее планируйте свой день или неделю так, чтобы оставлять в них время для личной жизни. К примеру, вы даете себе установку: работаю с 10.00 до 17.00. Далее — общаюсь с близкими людьми, занимаюсь хобби, спортом, отдыхаю. Распишите, какой период необходим для выполнения каждой задачи и строго придерживайтесь плана, не впадая в прокрастинацию. Так вы повысите свою эффективность и избежите выгорания.

Устанавливайте четкие границы между работой и личной жизнью

Это означает не отвечать на телефонные звонки по рабочим вопросам после определенного времени. Предупредите об этом своих подчиненных, коллег, клиентов, партнеров. Отдельно обсудите с ними, в каких случаях можно потревожить вас в выходной день или в отпуске.

Благодаря четко очерченным личным границам вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом, проводить время с семьей или друзьями, а не ждать, когда вас вызовут на работу или потребуют очередной отчет.

Правильно расставляйте приоритеты

Хорошо, если человек любит свое дело и с удовольствием им занимается. Но не обязательно посвящать ему все время. Помимо работы должны быть и другие интересы, общение с родными людьми — жизнь не может сводиться только к решению бизнес-задач.

Подумайте, что для вас важно, кроме рабочей деятельности. Например, желание путешествовать или научиться писать картины. Отведите этим занятиям время в своем расписании и не забывайте о них. Расставляйте приоритеты так, чтобы ощущать полноту жизни.

Находите способы отдыхать

Это может быть спорт, прогулка, просмотр любимого сериала, выезд с семьей или друзьями за город. Каждый перезагружается по-своему, но работать совсем без отдыха невозможно. Ищите свой способ сбросить напряжение, наполниться ресурсом, и тогда вы станете еще продуктивнее.

Найдите единомышленников

Когда есть единомышленники, заниматься хобби или спортом гораздо интереснее. Можно выбрать любой вид деятельности: читать книги и делиться впечатлениями, гулять по вечерам на свежем воздухе, посещать спа-салоны, ходить в театры и многое другое.

Когда рядом с вами другой человек, погрузиться в рабочие чаты или в решение вопросов бизнеса уже не получится. Кроме того, это отличная возможность поделиться эмоциями и получить новые яркие впечатления.

Оставайтесь гибкими

Гибкость и адаптивность – самые важные качества для создания баланса между работой и личной жизнью. Как бы тщательно вы ни планировали свой день, судьба порой преподносит неожиданные сюрпризы. Если не будете адаптивными, то не сможете вовремя приспособиться к новой реальности. Как результат — стрессы, снижение продуктивности и эффективности.

Необходимо уметь пересматривать планы и договоренности. Людям, которые не умеют этого делать, бывает очень тяжело приспособиться к непредвиденным жизненным обстоятельствам.

Баланс между различными сферами зависит только от вас. Научитесь грамотно планировать рабочие задачи, установите четкие личные границы, найдите свой идеальный способ отдыхать и источники вдохновения. И тогда в вашей жизни воцарится гармония.