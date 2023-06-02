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Пятница 2 июня

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Отпуск в Арктике: чем туристов привлекает Русский Север

Отпуск в Арктике: чем туристов привлекает Русский Север
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного туристической привлекательности Русского Севера.

Оказалось, что арктический город Мончегорск, расположенный в Мурманской области, обладает потенциальной туристической привлекательностью для двух третей опрошенных россиян.

Фото: Максим Ковалев

Это небольшой арктический город отличает выгодное географическое положение, относительная близость к обеим столицам, наличие горнолыжных курортов, природных заповедников, водопадов и озер. В ходе опроса россиянам были озвучены природные достопримечательности города (озера Имандра и Лумболка, вид на Хибинские горы) и туристические возможности (яхтинг, рыбалка, катание на снегоходах и др.).

Фото: Максим Ковалев

Конечно, ледяные пустыни Арктики, таинственная культура коренных народов, завораживающие пейзажи и гастрономическое великолепие – далеко не полный список причин выбрать этот маршрут. Как писал Дмитрий Лихачев, "сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу Севера, как в Италию, чтобы испытать целительную силу европейского Юга".

Фото: Максим Ковалев

Интересно, что преимущества путешествий по нетуристическим маршрутам страны, в том числе по Северу России, сумел назвать каждый второй россиянин (52%). Для опрошенных одинаково важны интеллектуальная и эстетическая составляющая отдыха: два самых частых аргумента в поддержку таких поездок – возможность узнать свою страну и ее историю (20%) и насладиться красотами региона (18%). В числе менее популярных ответов – сравнительно низкая стоимость подобных путешествий (7%) и погружение в локальную культуру, знакомство с обычаями и традициями местных жителей (5%). Еще 4% сказали, что им интересен подобный отдых, столько же отметили безлюдность нетуристических мест (4%).

2 июня 2023, 21:38
Фото: Максим Ковалев
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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