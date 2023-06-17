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Суббота 17 июня

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Как пережить развод: полезные советы

Как пережить развод: полезные советы
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Развод – тяжелый период в жизни, который провоцирует у человека потрясения и эмоциональные переживания.

Как бы ни было больно, важно помнить, что выход есть всегда из любой ситуации. "Дни.ру" собрали для вас 5 полезных советов, которые помогут пережить развод.

Совет №1: Не берите вину на себя

В процессе развода иногда возникает желание укорить себя за развал семьи. Это естественно, но не забывайте, что брак – это двустороннее усилие. Забудьте о самобичевании и осознайте, что ответственность за супружеские отношения несут оба партнера.

Совет № 2: Обратитесь к профессионалам

Найти поддержку в лице специалистов бывает полезно во время развода. Психологи, адвокаты и финансовые консультанты могут избавить от эмоционального груза и бумажной волокиты в различных жизненных неурядицах. Вместе с экспертами рационально принимать решения, которые касаются раздела имущества.

Совет № 3: Сосредоточьтесь на будущем

Никто не может изменить прошлое, но мы всегда можем влиять на свое будущее. Если день не задался, постарайтесь сделать все ради лучшего "завтра". Развод не означает конец жизни, это начало новой главы. Направьте свои мысли и энергию в русло позитивных перемен.

Совет № 4: Принимайте поддержку родных и друзей

Развод – это трудный период, который может вызвать потерю веры в себя и свои силы. В такие моменты важно окружить себя близкими людьми, готовыми вовремя подать руку и подставить крепкое плечо. Порой с ними легче сохранять позитивный настрой и воспринимать события адекватно.

Совет № 5: Найдите новое увлечение

Попробуйте заняться новым делом для радости и удовлетворения. Преодолеть трудности и привыкнуть к статусу разведенного человека проще, когда есть вдохновляющее хобби по душе. Вариантов много: от йоги и бокса до курсов актерского мастерства и народного пения. Главное — проводить время по зову сердца.

В заключение отметим, что развод – это повод вдохнуть полной грудью, посвятить себе время с пользой и расставить приоритеты. Будьте любовью, которой не получили. Это первый шаг к исцелению.
17 июня 2023, 22:08
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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