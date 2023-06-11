Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

40 дней со смерти Юдашкина Тесты Поминки по Шатунову Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Воскресенье 11 июня

14:32Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину 14:20Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности 13:20Стас Пьеха попал в реанимацию 12:16Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана 08:09"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам 06:32Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки 04:05Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть? 02:05Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов 00:11Как вычислить мошенника по разговору 22:18Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа 20:47Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 20:15Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде 18:42"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 17:42Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 17:23Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах 17:16"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке 16:56Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 16:00Удовиченко произвела фурор на премьере после операции 15:26"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским 15:1040 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату 13:57"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты 13:25Поминки по Шатунову: как пройдет годовщина смерти певца 12:57Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет 11:32SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары 11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 11:05Полное прохождение "Покров-17" 10:07Спрос на квартиры в Петербурге вырос на 12% 08:185 скандалов певицы МакSим 06:07Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки 04:11Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду 02:05От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого 00:04Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника 22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову 17:40"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни 17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой 16:20"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости 16:00Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой 15:40Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной 15:20"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала 15:00"Лера – моя любовь": Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой 14:40На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 14:20Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака 14:00На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова 13:40Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана
175

Гештальт-терапевт рассказала как победить страх и выйти из зоны комфорта.

Знаменитости всегда находятся в центре внимания, и часто им приходится выходить из зоны комфорта. Например, певец Дима Билан принял участие в телевизионном шоу "Маска", где ему пришлось наряжаться тяжелый костюм и настрадаться во время выступления. Однако, он остался доволен полученным опытом и победой.

Гештальт-терапевт Любовь Розенберг отмечает, что каждый человек должен решать для себя, нужно ли ему выходить из зоны комфорта или нет. Не все страхи нужно побеждать, а постепенный поиск точек роста и развития может быть не менее эффективным.

Важно слушать свое тело и свои чувства, и принимать решения, которые лучше всего подходят именно вам. Выход из зоны комфорта может быть полезным и необходимым для некоторых людей, но не обязательным для всех. Главное – быть открытым для новых возможностей и готовым к изменениям, которые могут помочь вам расти и развиваться.

Некоторые коучи представляют зону комфорта как болото, ведущее к скучной рутине. Но гештальт-терапевт Любовь Розенберг считает, что нет ничего одинаково полезного и нужного всем людям. Слушайте себя и живите так, как удобно вам.

Итак, стоит ли вгонять себя в стресс, резко выдергивая из зоны комфорта, если окружающая действительность устраивает? Каждый человек должен решать для себя, что ему нужно. Главное – быть открытым для новых возможностей и готовым к изменениям, которые могут помочь вам расти и развиваться.

11 июня 2023, 12:16
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стархит✓ Надежный источник

"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам

"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам
Психолог рассказал причины привлекательности пьющих женщин для сильной половины человечества. Психолог Андрей Зберовский пообщался с журналистами Пятого канала.

Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки

Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки
Окрошка – любимое летнее блюдо россиян. Но если вы устали от стандартной подачи с квасом или кефиром, то попробуйте эти необычные рецепты. Окрошка для вегетарианцевЕсли вы не едите мясо, то предлагаем вам вариант блюда из огурца, редиса и отварного картофеля.

Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет

Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет
Свадьба – это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Она символизирует начало новой жизни, полной любви, счастья и гармонии. Чтобы все прошло гладко и без проблем, нужно следить за множеством деталей и учитывать опыт предков.

Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки

Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки должны иметь фильтры для защиты. Лето – лучшее время, чтобы подчеркнуть свой образ стильным аксессуаром – солнцезащитными очками, коих существует тысячи разных видов.

Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника

Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника
Где взглянуть на полотна легендарного живописца, не покидая страны? Нейросеть предлагает варианты. Французский художник Поль Гоген при жизни не был популярным и жил очень бедно, зато после смерти слава о нем прогремела на весь мир, а полотна стали бесценным наследием искусства.

Выбор читателей

09/06ПтнНа шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 10/06СбтРеабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 09/06ПтнЛучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 10/06Сбт"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 10/06СбтДмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 10/06Сбт"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2"