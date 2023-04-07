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Пятница 7 апреля

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Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин

Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин
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Сексуальное влечение у женщины непостоянно, и это в порядке вещей. По мнению психолога, секс не относится к первостепенным потребностям.

Эксперт Александра Титарева в беседе с "Лентой.ру" объяснила, почему женщина не хочет секса. Она назвала девять частых причин, которые в разной степени приводят к снижению либидо. Слова специалиста в области психологии передает сайт VSE42.RU.

1. Нет любви к партнеру.

2. Воздействие некоторых медикаментов.

3. Чрезмерное употребление алкоголя.

4. Синдром хронической усталости.

5. Постоянный недостаток сна.

6. Глубокие переживания.

7. Расстройство пищевого поведения в виде анорексии.

8. Рассеянный склероз.

9. Депрессивное состояние или тревожное расстройство.

7 апреля 2023, 08:00
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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