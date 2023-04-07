Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин

Эксперт Александра Титарева в беседе с "Лентой.ру" объяснила, почему женщина не хочет секса. Она назвала девять частых причин, которые в разной степени приводят к снижению либидо. Слова специалиста в области психологии передает сайт VSE42.RU.
1. Нет любви к партнеру.
2. Воздействие некоторых медикаментов.
3. Чрезмерное употребление алкоголя.
4. Синдром хронической усталости.
5. Постоянный недостаток сна.
6. Глубокие переживания.
7. Расстройство пищевого поведения в виде анорексии.
8. Рассеянный склероз.
9. Депрессивное состояние или тревожное расстройство.