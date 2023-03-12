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Lifestyle
Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания?

Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания?

Егор Левко

Егор Левко блогер

 Художник
Фишки и лайфхаки от профессионального художника.
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Каждому творческому человеку хочется признания, известности, славы. Есть ли какие-то специальные шаги, которые помогут художнику двигаться вверх по “карьерной лестнице”, разберем вместе с московским художником Егором Левко (okvel).

"УСПЕШНЫЕ" НЮАНСЫ

Конечно, каждый художник мечтает о признании, возможно, именно в нем и заключается успех. Уровень этого успеха определяется как самим художником, так и обществом. Хотя, бывает и так, что представления об успешности неоднозначны, и мнения могут расходиться. Причем, сам художник может как излишне завышать свои заслуги, так и незаслуженно принижать. Настоящий успех, видимо, в гармонии – когда отношение творца к своим произведениям и отношение к ним публики совпадают.

К сожалению, не существует четкой инструкции, ведущей к успеху. Но есть советы и рекомендации, фишки и лайфхаки, способные помочь на этом непростом пути. Главный совет для того чтобы получалось все, что задумываешь — необходимо в первую очередь быть честным с самим собой, расставлять приоритеты и быть готовым к выходу из зоны комфорта.

А ЧТО НЕОБХОДИМО ЕЩЕ?

· Ставьте четкие и выполнимые цели и задачи

Это самый универсальный совет, подходящий для всех сфер деятельности. Для того чтобы чувствовать прогресс, необходимо понимание того, что вы делаете, что у вас получается, а что нет. Лучшие помощники здесь – планеры, ежедневники и списки. Выписывайте поставленные задачи, решайте их и приближайтесь к цели. В зависимости от своего характера, психотипа выберите комфортный способ контроля над временем и своими действиями. Кому-то удобно разные виды деятельности обозначать ручками или маркерами разных цветов. У кого-то вечерний ритуал – вычеркивание сделанного за день и анализ несделанного: почему не сделано, как это исправить. Кто-то вообще ведет несколько ежедневников и блокнотов. Один – для работы, второй – для творчества, третий – для повседневной жизни, четвертый – для эскизов, зарисовок и умных мыслей. А кому-то очень “заходит” визуальное представление задач: упрощает, помогает с определением наиболее важных и значимых.

· Чтобы добиваться целей, нужно уметь хорошо отдыхать и правильно балансировать

Научитесь разделять работу и отдых. Не стоит, к примеру, пытаться написать картину одновременно с просмотром интересного фильма. Так вы и фильм толком не увидите, и не поработаете нормально. А вот правильное распределение времени очень помогает быть в тонусе, в моменте и в ресурсе.

· Развивайтесь не только в творчестве, но и во всем остальном

Становитесь многограннее: учите языки, больше читайте, расширяйте свой кругозор, занимайтесь спортом. Нужно это для того, чтобы не стоять на месте и не впадать в ступор. Развитие в других областях предполагает и развитие в творчестве. Для многих это неочевидно, но ведь художник пишет жизнь во всех ее проявлениях. И чем больше он об этой жизни знает, чем больше в ней понимает – тем проще ему будет покорить сердца и умы публики.

· Научитесь принимать себя таким, какой вы есть

Но помните, что всегда можно стать лучше и понравиться самому себе еще больше. Очень важным параметром успеха является уровень удовлетворения собой. Это основной момент – вы становитесь лучше не для того, чтобы нравиться другим. Такой путь заведомо провален, потому что понравиться всем невозможно. В итоге вы придете не к успеху, а к депрессии. А вот быть удовлетворенным собой и расти в своих творческих, профессиональных, моральных качествах, чтобы это удовлетворение становилось больше, – оптимальный выбор.

· Расширяйте свой круг общения

Открывайтесь новым людям, заводите самые разнообразные контакты и знакомства, ищите единомышленников, будьте готовы к коллаборациям. Конечно, есть мнение, что художник – это такой гениальный одиночка, который чурается общества. Возможно, некоторые типы личности подразумевают и такое поведение, сегодня его называют социопатическим. Но человеку открытому, готовому к принятию новых идей, легко идущему на контакт, добиться успеха гораздо проще, чем самому талантливому одиночке. Как минимум потому, что человек, замкнутый в себе и на себе, достаточно быстро может перегореть, заполучить творческий кризис. Тот же, кто живет полной жизнью, от перегорания практически застрахован.

· Главное – будьте собой и верьте в себя

Помните, что вы, в первую очередь, – личность, со своими стремлениями, убеждениями и принципами. Не позволяйте никому заставлять вас сомневаться в себе. Есть поговорка “Художника обидеть может каждый” – так не давайте этого делать. Да, есть критика конструктивная, которую стоит иметь в виду, чтобы совершенствоваться в своем творчестве. А вот всякая “вкусовщина”, переход на личности, иронизирование над тем, что вам важно и дорого – просто игнорируйте. Это непросто, но со временем и опытом придет. Особенно, если каждый едкий выпад в ваш адрес вы будете воспринимать не как свидетельство своей ущербности, а как показатель ущербности критикующего. У каждого творца есть своя публика и свои поклонники. Вот их и держитесь. Тогда этот круг будет постепенно, но неуклонно расширяться.

Фото: @standret/freepik.com
12 марта 2023, 06:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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