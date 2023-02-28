"Я люблю твои губы алые – большие и малые": хирург рассказал всю правду об интимной пластике

Интимная пластика – одно из самых популярных сегодня направлений. О том, с какими проблемами чаще всего обращаются люди, рассказала пластический хирург сети клиник "Семейная" Елена Пономарева.

"Интимная пластика – довольно простая хирургическая манипуляция, – говорит врач. – Коррекция больших и малых половых губ длится не более 40 минут".

Опыт медика говорит, что корректировать свою "пещеру страсти" чаще всего хотят дамы от 21 до 40 лет. "Это, как правило, или рожавшие женщины, или те, кто с юношества недоволен внешним видом своих половых губ, – пояснила Пономарева. – Да, такое бывает – встречаются гипертрофированные малые половые губы с излишней кожей, которая мешает кататься на велосипеде, заниматься спортом".

Когда после операции можно порадовать любимого сексуальными губками? "Я бы закладывала не более двух недель на реабилитацию при условии, что вы соблюдаете рекомендации доктора, – пояснил хирург. – Правильная гигиена и отсутствие половой жизни в первые две недели – залог реабилитации без осложнений".