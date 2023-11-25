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Суббота 25 ноября

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Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов

Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов
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Кроссовки уже давно стали неотъемлемой частью повседневного гардероба для многих людей. И для того, чтобы сохранить их в первозданном состоянии и поддержать стильный внешний вид, важно знать, как правильно ухаживать за обувью из разных материалов. Секреты этого непростого процесса раскрыл предприниматель и сооснователь сети чистки и ремонта обуви SneakNFresh Дмитрий Моргунов.

Кожаные кроссовки: классика, которая требует внимания

Кожаные кроссовки отличаются своей изысканностью и долговечностью, но для того, чтобы они сохраняли привлекательность и функциональность, необходимо уделять им особое внимание. Вот как правильно ухаживать за обувью из натуральной кожи:

Чистка

Регулярно чистите кожаные кроссовки, чтобы избавиться от накопившейся пыли и грязи. Используйте для этого мягкую щетку или сухую тряпку. Легкое трение помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии, предотвращая потерю блеска и избегая царапин. Можно использовать специальные средства: пропитывающее молочко, крема, полировочный воск и пр.

Увлажнение

Используйте специальные средства для ухода за кожей, например, масло или крем, чтобы предотвратить ее пересыхание и сохранить мягкость и эластичность материала. Наносите средства на чистую и сухую поверхность и равномерно распределяйте их по всей обуви. После обработки дайте коже немного подсохнуть.

Защита

Чтобы защитить любимые кроссовки от влаги и пятен, используйте водоотталкивающие средства. Наносите их на обувь, чтобы создать барьер против влаги, и тем самым уменьшить риск появления пятен и повреждений. Регулярно обновляйте защитное покрытие, особенно если вы часто носите кроссовки во влажных погодных условиях.

Хранение

Храните кожаные кроссовки в сухом и прохладном месте, чтобы избежать перегрева и пересыхания кожи. Избегайте прямого солнечного света, который может вызвать выцветание и деформацию. А если вы не собираетесь носить кроссовки в течение долгого времени, например, вне сезона, обеспечьте им правильное хранение в специальных обувных коробках, чтобы избежать повреждений и потери формы.

Экокожа: удобство и экологичность

Экокожа – это популярная альтернатива натуральной коже, отличающаяся комбинацией удобства и экологичности. Но даже экокожаные кроссовки нуждаются в правильном уходе, чтобы поддержать их привлекательный внешний вид и долговечность. Вот несколько полезных лайфхаков:

Чистка

Чтобы поддерживать экокожу в идеальном состоянии, регулярно удаляйте пыль и грязь. Для этого используйте влажную губку или мягкую ткань. Важно избегать грубых материалов и сильного давления при чистке, чтобы не повредить материал.

Средства для экокожи

Для сохранения мягкости и цвета кроссовок используйте специализированные средства для ухода за экокожей. Они помогут увлажнить материал и предотвратить его пересыхание, что особенно важно в условиях частой носки. Наносите средства на поверхность и равномерно распределяйте их с помощью мягкой ткани.

Избегайте намокания

Экокожа часто менее устойчива к влаге, чем натуральная кожа. Поэтому старайтесь избегать намокания в дождливую погоду или при прогулках по влажным поверхностям. Если обувь все же промокла, попробуйте как можно скорее высушить ее при комнатной температуре и избегайте использования обогревателей или сушилки.

Меховые кроссовки: комфорт и тепло

Меховые кроссовки – идеальное решение для холодных зимних дней. Однако такие кроссовки требуют особого внимания и ухода, а именно.

Для начала нужно понимать, что мех делится на 2 категории – натуральный и искусственный. И уход за натуральным мехом очень проблематичен в домашних условиях, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам. Но есть несколько рекомендации, которые помогут поддерживать меховую обувь в пригодном состоянии до визита в химчистку.

Чистка меха

Регулярно встряхивайте меховую часть кроссовок, чтобы удалить пыль и грязь. Также для этого можно использовать мягкую щетку-чесалку. Важно помнить, что мех требует деликатного отношения, поэтому избегайте сильного встряхивания и натираний, чтобы избежать повреждения материала.

Сушка

После ношения меховых кроссовок убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем надеть их снова. Мех внутри кроссовок может удерживать влагу, поэтому важно дать его хорошенько просохнуть. Хранить меховые кроссовки рекомендуется в прохладных и сухих условиях, чтобы избежать накопления влаги и, как следствия, появления неприятных запахов. В случае с искусственным мехом, при увлажнении с него еще и может сойти краска, которой был окрашен материал.

Средства для ухода за мехом

Используйте специализированные средства для ухода за мехом, чтобы сохранить его мягкость и объем. Применяйте их, следуя инструкциям производителя и равномерно распределяйте по всей поверхности материала.

Грамотный и тщательный уход за кроссовками из разных материалов поможет сохранить их стильный вид и функциональность на протяжении многих сезонов. А если у вас не получается уделить достаточно времени и внимания заботе о своей обуви, вы всегда можете доверить это дело профессионалам. Специалисты, работающие в химчистках для обуви, имеют опыт и навыки обращения с различными материалами и сделают все необходимое для того, чтобы ваша любимая обувь прослужила вам еще долгое время.

Фото: личный архив Дмитрия Моргунова

25 ноября 2023, 16:37
Фото: pixabay.com/Pexels
Дни.ру✓ Надежный источник

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