Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 июня

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КОНЦЕРТ

"Шестое чувство: 33 стихотворения о любви"

Владимир Кошевой представляет литературно-музыкальную композицию о главном чувстве на земле. В программе прозвучат стихотворения Шекспира, Александра Пушкина, Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Роберта Рождественского, Вероники Тушновой, Иосифа Бродского и других авторов ХХ столетия. Музыканты Даниэль Зарецкий (орган) и Евгений Зарецкий (фортепиано) исполнят Баха, Шостаковича, Скрябина, Рахманинова, Сати, Шопена, Боэльмана, Кушнарёва, Бетховена.



14 июня, К/з "Зарядье" (Малый зал).

ПРЕМЬЕРА

"Цветы лотоса"

В этой красивой видеоистории каждый найдет что-то свое. Кто-то задумается о ценности отношений с близким человеком, кто-то — о прорастающей любви в одиночестве. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах. Клип Яны Ясс помогает пробиться этому свету любви из глубин души каждого из нас, как цветы лотоса, которые прорастают сквозь запутанные сети усталости и опустошенности. "Цветы Лотоса" – это трендовая работа, наполненная сильной лиричной и визуальной составляющей. Музыкальное произведение стало новым витком в карьере певицы и подспорьем для начала сотрудничества с лейблом "RockFAM". Автор идеи видеокартины – Давид Керимов – продюсер продакшна лейбла.

Уже на экранах.

КИНО

"Межсезонье"

Мировая премьера фильма Александра Ханта состоялась на Варшавском кинофестивале, где получил приз FIPRESSI. Картина так же отмечена на фестивалях FilmFestival Cottbus, таллинском Фестивале "Темные ночи" ( PÖFF), Göteborg film festival, Le Festival L’Europe autour de l’Europe, XIX-XX Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня". По сюжету Саше и Дане по пятнадцать лет, у них происходит первый секс. Родители Саши узнают об этом, и отчим-силовик запирает ее дома. Но ребята бегут, решая бросить вызов своим родителям и целому миру. Свобода опьяняет героев, особенно скромного и нерешительного Даню, который переходит черту закона. Отчим Саши руководит поисками, он намерен добиться для Дани реального срока. Невинная детская шалость превращается в погоню за вооруженными преступниками.

С 23 июня.

ПРОГРАММА

"Великая Россия – великая судьба"

Гости праздничной программы смогут реализовать свой собственный творческий потенциал через соприкосновение с судьбами и наследием знаменитых актеров – Ермоловой и Щепкина, Миронова и Папанова. Для ценителей музыкальной классики – концерты "Вечная музыка России и Европы" и "От Венской классики до Рока" приготовили ведущий творческий коллектив Москвы Камерный ансамбль Concertato и Струнный квартет молодых московских музыкантов "Максима". Юных посетителей пригласят на художественный мастер-класс «Корабли на синем море», где они попробуют себя сразу в двух ролях – театрального художника и художника-импрессиониста. На сценарно-драматургическом практикуме "от Грибоедова до Гоголя" можно будет проверить свои писательские и сценарные навыки – в прикладном формате участники даже смогут составить сюжет собственной пьесы!

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.

12 июня, филиалы театрального музея им. Бахрушина.

СЕРИАЛ

"Детективное агентство Мухича"

Спин-офф "Полицейского с Рублевки" расскажет, как Кристина и Мухич запустили элитное агентство частного сыска. Роман Попов и София Каштанова стали лицами первого детективного сериала ТНТ –комедии "Детективное агентство Мухича", в котором тандем следователя и психолога раскроет не самые запутанные дела, выбрав для этого самый сложный путь.

С 20 июня, ТНТ.

ТЕАТР

"Дом, который построил Свифт"

Пьесу Григория Горина, поставленную на сцене Театра Пушкина режиссером Евгением Писаревым, называют "путешествием по нашим душам". Кто мы? Чего мы хотим на самом деле? Каково наше предназначение? Где мы настоящие, а где –играем роли? Спектакль, основанный на биографии известного знаменитого сатирика Джонатана Свифта, поможет отвлечься от ежедневных забот, чтобы, наконец, разобраться с самим собой. В пьесе вымышленные персонажи книг Свифта – великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне – становятся неотъемлемой частью реальности, в которой живет объявленный сумасшедшим декан. И часто невозможно понять, где настоящие события, а где его фантазии и вымыслы... Внимание: последний спектакль!

20 июня, театр имени Пушкина.

СКОРО

"Свободная пара"

…Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств в верности и любви, ибо только так, по его мнению, можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет себе любовника…В главных ролях — Мария Аронова и Борис Щербаков.

22 июня, ЦКИ "Меридиан".