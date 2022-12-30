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Lifestyle
Насильно мил не будешь: 5 причин сбежать от мужчины на первом свидании

Насильно мил не будешь: 5 причин сбежать от мужчины на первом свидании

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Как сберечь бесценное время и сразу понять, что первое свидание будет последним? Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рекомендует следить за действиями, жестами и манерой речи мужчины. В целом, есть не меньше 5 причин сбежать от кавалера.

  1. Он пикапер со стажем. Как определить? Ухажер нагловато осыпает комплиментами и гипнотически воздействует на подсознание, хотя вы толком даже не знакомы.
  2. Он пафосный нарцисс. Спутник ведет себя так, будто Земля вертится вокруг него, а все остальные челядь и должны в ноги кланяться? Ищи другую орбиту.
  3. Он нравоучительный зануда. Если ты давно не школьница, а каждый твой шаг контролируют и осуждают — бросай этот вечный экзамен сразу на первом свидании.
  4. Он с другой планеты. Порой мимика и движения рук говорят больше слов. Мужчина принимает закрытые позы и в целом выглядит зажатым, отворачивает корпус в сторону? Возможно, ему некомфортно и хочется сбежать, а насильно мил не будешь.
  5. Он выглядит блюдолизом. Если искренности в нем с гулькин нос, а тембр голоса повышается без особых причин, на первом свидании стоит попрощаться. Отношения — это про доверие, а не театральные пробы.
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 08:00 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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