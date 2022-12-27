"Бессмысленная затея": как домашние питомцы воспринимают Новый год

Пока часы 12 бьют, домашние питомцы не ощущают особого счастья, а когда их облачают в карнавальные наряды, испытывают сильный стресс. Об отношении животных к празднику поведала ветеринар Яна Белоусова.
По словам эксперта, кошки и собаки вообще не понимают, что для людей значит Новый год 2023 и что это вообще такое. Специалист пояснила, что "радовать" питомцев в этот день подарками — "бессмысленная затея". Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", эксперт крайне не рекомендует хозяевам кормить подопечных едой со своего стола, ведь это может спровоцировать болезни.