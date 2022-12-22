"Это все ужасно": как новогодние салюты и фейерверки приводят к смертям и трагедиям

Жженый порох от салютов и фейерверков загрязняет окружающую среду, а люди в новогоднюю ночь нередко остаются калеками вследствие неверной эксплуатации взрывчатых приспособлений. Кроме того, из-за этих адских развлечений регулярно страдают другие живые существа.
Эксперты поделились с телеканалом "360" шокирующими фактами. Из-за пиротехнических устройств на улице собаки в стрессе сбегают от хозяев, и потом уже не помнят обратную дорогу. Кошки от страха могут получить инфаркт, обезьяны — нарушение психики, а птицы умирают ослепленными, разбиваются.
"Это все ужасно для животных", — объясняет зоозащитник Анастасия Комагина. По ее словам, многие европейские страны запрещают использование частных фейерверков в туристических городах. Да и в России этот вопрос активно обсуждают, только вот дальше петиций дело не доходит.