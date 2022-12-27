Шампанское к новогоднему столу: 3 признака качества

Каждый Новый год россияне под бой курантов разливают шампанское, но далеко не все знают, как выбрать действительно качественный напиток. Прежде чем осушить бокал, нужно удостовериться, что жидкость безопасна и соответствует нормам. Коммерсант Алиса Храмова в беседе с URA.RU рассказала о признаках хорошего игристого вина.
- Оцените напиток визуально, а также по запаху. Если после этого остались сомнения, лучше воздержаться от употребления. Хорошее шампанское должно быть приятным, а плохое может угробить ваше здоровье.
- Найдите на бутылке маркировку, данные об условиях производства и убедитесь, что товар соответствует ГОСТ 33336-2015.
- Разделяйте понятие "винный напиток" и "игристое вино". К первому шампанское не относится. Телеканал "360" с отсылкой на слова эксперта напоминает, что чаще всего качественные напитки проще найти в высокой ценовой категории.
Напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Соблюдайте меру и думайте о последствиях.