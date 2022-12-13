"Судорожные припадки и липкий пот": почему люди умирают в Новый год

Внезапная смерть 1 января настигает не всегда из-за несчастных случаев. Порой люди сами роют себе могилу в Новый год, покупая суррогатный алкоголь. Как передает телеканал "360", при употреблении очень больших доз метилового спирта смерть наступает в считанные часы.
Эксперт по фальсификации напитков Андрей Аленичев поведал, что опасность поддельного алкоголя в том, что симптомы отравления проявляются сразу. Проблемы ощущаются со временем. "Иногда возникают судорожные припадки, падает давление, выступает холодный липкий пот и так далее", — рассказал специалист.
Он отметил, что при отравлении алкоголем нужно срочно вызывать скорую помощь. По возможности до прибытия медиков нужно промыть желудок.