Когда новый роман заранее обречен на провал?

Когда два человека складываются как пазлы и счастливы вместе всю жизнь — это большая удача, к которой стоит стремиться. Однако зачастую люди совершают большую ошибку: стараются лечить разбитое сердце новыми отношениями. В таких случаях, считает психолог Анастасия Корнеева, роман заранее обречен на провал.
По словам эксперта, новое романтическое увлечение сразу после разрыва с партнером — это продолжение предыдущих отношений. Как передает сайт "Вести Подмосковья", вступать в любовную связь нужно на трезвую голову и без оглядки на прошлое.