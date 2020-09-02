Вы во власти манипулятора: 9 признаков

Манипуляторы – это люди, которые скрыто влияют на других, чтобы добиться собственных целей. Они используют тех, кто им доверяет; "паразитируют" на человеческих эмоциях и питаются чужой жизненной энергией. Хуже всего то, что они подбираются к своим жертвам незаметно...

Манипулятором может быть ваш родитель, супруг или супруга, друг, коллега, начальник – любой человек из самого близкого окружения. Чем дольше вы остаетесь с ним – тем сложнее будет вырваться из этой ловушки и вернуть контроль над своей жизнью.

Чтобы вовремя обнаружить опасность, психолог Александр Шахов предложил девять проверенных признаков:

Вам плохо от общения с этим человеком, но вы его не прекращаете. Например, не можете оборвать связь с мамой, развестись с мужем или устроиться на новую работу. Причины, по которым вы не избавляетесь от таких отношений, могут быть объективными и субъективными. Общение с этим человеком сопряжено с чувством тревоги. Эти отношения вас беспокоят, вы часто о них думаете, переживаете, боитесь чего-то, связанного с ними. Вы часто испытываете чувство вины. Даже в тех ситуациях, когда вы изначально уверены в своей правоте, появляются мысли, что вы что-то сделали неправильно, что вы в чем-то провинились. Вы все время подстраиваетесь под настроение другого человека. Не можете просто подойти, например, к маме или мужу, и спокойно пообщаться. Вам нужно отслеживать, в каком человек настроении, хотите найти удачный момент. Но это практически никогда не получается: манипулятор не в духе и треплет вам нервы. Причем вы после этого чувствуете себя плохо, а ему, наоборот, хорошо. Вам сложно понять, что происходит в отношениях. В них все запутано, много недоговоренностей, сомнений, подозрений, один сказал другому, другой третьему. Это клубок, который невозможно размотать. У вас может возникать желание "начать с чистого листа" и сделать все более понятным, но реализовать план не получается. Вы чувствуете, что человек вас обманывает, но все равно сомневаетесь в этом. Не помогают даже очевидные доказательства его вины: вы все равно думаете, что, возможно, это вы не правы. Ваша самооценка падает. Вы не верите в себя, начинаете думать, что вообще в жизни ничего не понимаете. Сомневаетесь уже не только в своей позиции в конкретных отношениях – сомнения начинают пронизывать все сферы вашей жизни. Периодически испытываете сильный страх, приступы сильной тревоги или панические атаки. Причины этих переживаний чаще всего не связаны с ситуацией: вас могут тревожить страшные сны, девальвация рубля, придуманные болезни. Страхи доводят вас до чувства безысходности и отчаяния. После общения с человеком у вас нет сил. Вы чувствуете себя как выжатый лимон, как человек, чью кровь высосал вампир.

Александр Шахов объяснил, если вы наблюдаете у себя хотя бы пять признаков – значит, вы действительно находитесь в развитой эмоциональной зависимости от манипулятора. А если вы насчитали все девять признаков – ваша зависимость вышла на клиническую стадию, вполне возможен невроз. В обоих случаях вам требуется помощь специалиста: психолога или психиатра.