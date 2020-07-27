Три упражнения для занятия на турнике

Рассмотрим лучшие упражнения, которые следует выполнять.
- Подтягивания на турнике широким хватом. Это упражнение прекрасно развивает мышцы спины, а также укрепляет плечевой пояс.
- Подтягивания на турнике узким и обратным (ладонями к себе) хватом. Выполняя это упражнение можно укрепить и увеличить бицепсы, а также спину.
- Подъем ног, в висе на турнике. Одно из лучших упражнений для укрепления нижней (и самой "проблемной") части брюшного пресса. Ноги нужно поднимать до уровня параллельного земле или выше, если вы хорошо тренированы.
Эти три упражнения можно выполнять через день или ежедневно – это зависит от вашей физической подготовки. В каждом упражнении следует делать не менее трех подходов с максимальным количеством повторений. И пусть вас не пугают слова "максимальное количество": если вы можете подтянуться восемь или десять раз – это тоже отлично.
Я с юности люблю упражнения на турнике и постоянно использую их в своих тренировках. Даже во время прогулок в парках Калифорнии, я всегда стараюсь подтягиваться, как только замечаю турник или что-то его напоминающее.
На этом видео я "качаю" бицепсы – выполняю подтягивания узким и обратным хватом, а за мной вы можете видеть горы и Лос-Анджелес. Следуйте моему примеру – наслаждайтесь хорошей летней погодой и регулярно тренируйтесь на свежем воздухе!
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