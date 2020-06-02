Как перестать всего бояться и начать жить

Начнем с хороших новостей: карантинный ужас всех нас изрядно напугал и раззадорил, поэтому из зоны комфорта выходить не придется, все и так уже из нее вывалились. Страх никуда не исчезнет. И это тоже хорошая новость, ибо он – базовый инстинкт, обеспечивающий нам выживание. Если бы не страх, мы бы переходили дорогу на красный свет и выносили мусор прямо с балкона – потому что так, явно, быстрее…

Страхи делятся на два типа: полезные и вредные. Полезные – это те, что спасают нам жизнь. А вредные – те, что ухудшают ее качество, то есть мешают получить желаемое.

Ты что-то хочешь, но тебе откровенно страшно, что это не получится; или все время находится что-то, что отвлекает; или получается, что кто-то забирает это, словно, спасая тебя... Знай, это вредный страх.

Страшно познакомиться с понравившимся человеком, страшно выступать на публике, водить машину, поменять работу, войти в незнакомую компанию, сказать о своих чувствах или заявить о своих правах? Все это устраняется при помощи простой и однозначно успешной схемы, проверенной мной на себе бесконечное количество раз и подтвержденной позитивным опытом учеников.

Итак, что нужно сделать:

Согласиться с тем, что страх есть. Чувствовать – совершенно нормально и естественно. Он всего лишь характеризует то, что мы живые, и то, что у нас нет достаточного опыта в желанной сфере. Это, кстати, касается всего, кроме публичных выступлений: перед ними у всех тремор, вне зависимости от количества опыта.

Начать идти сквозь него: "да, мне страшно, но я не позволяю страху управлять моими действиями, моим поведением, моей жизнью". Здесь мы осознаем, что Я – больше чем страх, ровно также, как: Я – больше, чем любая другая моя эмоция, чувство, переживание.

Действовать, экологично наработать опыт. Я не сторонник насильственных мер относительно себя и других. Можно научить человека плавать двумя способами: бросить его в воду, или купить красивый купальник, удобные очки для ныряния, найти приятного тренера и начать учебу, перед этим выспавшись и вкусно перекусив. Я, конечно, выступаю за второй подход, а выбирать уже вам. Но, чем больше удовольствия при освоении чего-то нового, тем быстрее происходит его интеграция в жизнь – это однозначно верно для девочек. Мужчина же развивается в преодолении, поэтому иногда "бросить его в воду" не повредит. В любом случае, вам предстоит наработать свой опыт, который перевесит страх и создаст внутри вас уверенность.

Типичные страхи

Страх высказать свое мнение или свои чувства

Здесь важно начать тренироваться с теми людьми, которых вы не так сильно боитесь; чье негативное мнение не уничтожит вашу репутацию и не размажет сердце. И, постепенно, повышать градиент значимости, повышая способность спокойно самовыражаться среди тех людей, при виде которых у вас теряется дар речи.

Готовиться к разговору, записывая свой монолог на диктофон: нам всем, без исключения, очень полезно научиться слушать, как звучат наши мысли.

Знакомиться и общаться с незнакомыми людьми, с которыми вас ничего не связывает: продавцы, охранники, официанты, кассиры. Умение налаживать коммуникацию, просто из позиции человека, без определенной роли, очень позитивно сказывается на уверенности в себе и самооценке.

Учитесь смотреть на других людей: не "пялиться" анализируя, а приветливо, по-доброму, смотреть. Это тоже сложно, но со временем застенчивость спадает, и на ее место приходит открытость и дружелюбие.

Боязнь новой работы, нового круга общения

Тут полезно опираться на свои сильные стороны, постоянно напоминая себе, чем вы полезны миру, людям, команде, компании.

Замечать во всех хорошее, когда мы сосредоточены на своих достоинствах, мы видим их в других; а это ценно в любом коллективе и компании, даже если вы не знаете языка друг друга. У мыслей есть запах… Ф.М. Достоевский говорил: "открыть все человеческие мысли – вонь поднимется до небес". Поэтому важно следить в первую очередь за экологией своего сознания.

Дать себе время для интеграции. Обозначить реальные обозримые сроки, когда новое и пугающее станет для вас понятным и комфортным; не торопиться, но и не растягивать на года.

Как хотеть то, чего боишься

Казалось бы, это совсем просто. Ведь это всего лишь желания. Но, сколько раз я замечала, как после осознания желания тут же появляется страх "а что мне за это будет?", "а что скажут люди?", "а чем придется заплатить?", "а вдруг отнимут?". Все эти ограничивающие убеждения стоит выписать на бумагу и посмотреть, есть ли там реальные. Под теми, которые являются мнимыми, нужно написать крупным шрифтом ярким маркером: ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОИ СТРАХИ, И Я БОЛЬШЕ ИХ!