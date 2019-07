Главные события Москвы с 25 июля по 1 августа 2019 года

Классическая музыка в Кусково, фестиваль шахмат и джаза, ну и, конечно же, зубодробительное шоу от Rammstein. Об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре столичных культурных событий от "Дни.ру".

26 июля, пятница

"Шереметевские сезоны" в Кусково от фонда "Бельканто" продолжаются. В одной из красивейших московских усадеб, старинной резиденции графов Шереметевых, гости вновь соберутся, чтобы насладиться шедеврами величайших мировых композиторов. На этот раз это будет концерт "Дудук, саксофон и рояль". Лауреаты международных конкурсов трио "Бельканто" (дудук, рояль, саксофон) исполнят произведения Моцарта, Баха, Вивальди и Римского-Корсакова. Как отмечают организаторы, выступление придется по душе не только любителям академической музыки, но и всем неравнодушным меломанам: атмосфера усадьбы, превосходная программа и звездный состав исполнителей располагают к культурному просвещению.

В Зеленом театре на ВДНХ выступит тбилисская группа Mgzavrebi, что в переводе с грузинского означает "пассажиры" или "странники". Музыканты отыграют традиционный летний концерт. "Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно, – говорит фронтмен коллектива Гиги Дедаламазишвили. – Пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены". За 13 лет существования группа По словам Гиги, на грядущем концерте прозвучит не только хиты, но и "некоторое количество редких песен, которые мы давно не играли, по которым соскучились и которые как никогда подойдут именно этой площадке".

На берегу Оки, в усадьбе "Отрада" (Тарусский район Калужской области), пройдет FOLK SUMMER FEST 2019. Это мероприятие, которое объединяет любителей фолк-музыки. Публику ждет насыщенная музыкальная программа и много разнообразных развлечений. На сцену выйдут звезды мировой и отечественной фолк-сцены: Alestorm (Шотландия), Orphaned Land (Израиль), Мельница (Россия), Аркона (Россия), Cruachan (Ирландия), Николай Емелин (Россия), Отава Ё (Россия), Оргия Праведников (Россия), Калевала (Россия), Dream Spirit (Китай), Znich (Беларусь), Alkonost (Россия) и другие. Помимо музыки будет работать фуд-корт, ярмарка, зона здоровья, площадка для детей и пляж. Также специалисты проведут мастер-классы.

В саду "Эрмитаж" стартует фестиваль Chess & Jazz. Как можно догадаться из названия, он объединяет в себе шахматы и отличную музыку. На сцену выйдут: Грегори Портер, GoGo Penguin, LRK Trio, Tesla Boy, JMSN и другие артисты. Также здесь можно будет поиграть в шахматы всем желающим вне зависимости от опыта. Подробную информацию вы можете найти на официальном сайте мероприятия.

27 июля, суббота

В Зеленом театре на ВДНХ выступит Пелагея. Эта артистка – уникальное явление в российской музыке. Она с детства посвятила свои таланты русской песне, добилась популярности, не пользуясь ничьим покровительством в мире шоу-бизнеса. Пелагея повлияла на развитие новой жизни русского фольклора и имеет множество национальных наград. Этот концерт - большое событие для всех любителей русской музыки.

Дизайн-квартал "Флакон" приглашает на вторую летнюю ярмарку Happy Market. На творческом рынке молодые дизайнеры, стилисты, художники, мастера хендмейда и мастерские представят гостям свои уникальные товары ручной работы: одежду, сувениры, аксессуары, подарки, косметику и предметы интерьера. В рамках деловой программы гостей мероприятия ждет обмен опытом и получение новых полезных знаний от спикеров – известных стилистов, визажистов, имиджмекеров, которые в формате лекций и интерактивов расскажут о том, как выглядеть стильно, сочетать украшения правильно, что полезного можно купить на летних распродажах, а также поделятся анти-трендами этой осени. Также здесь состоится серия практических мастер-классов, будет организована бесплатная beauty-зона с консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Для детей организуют увлекательные мастер-классы.

28 июля, воскресенье

В Зеленом театре на ВДНХ даст концерт группа "Моральный Кодекс". Празднующий 30-летие коллектив записывается нечасто, но старается это делать очень качественно. Но недостаток студийной активности компенсируется за счет живых концертов. которые проходят регулярно – благо проверенных временем хитов "Моральному кодексу" уже хватило на пару сборников лучших песен. Этот концерт станет "предъюбилейным", а значит можно будет не сомневаться, что прозвучат лучшие композиции разных лет.

29 июля, понедельник

В "Лужниках" даст концерт группа Rammstein. Недавно брутальные немцы выпустили новый альбом, который высоко оценили критики и поклонники. Коллектив исполнит свежие хиты, которые уже успел завоевать любовь публики и собрать десятки миллионов просмотров клипов на Youtube, а также лучшие хиты прошлых лет. Можно не сомневаться, шоу будет очень мощным и насыщенным.

30 июля, вторник

В клубе Adrenaline Stadium выступят британские инди-рокеры "The 1975". Музыканты презентуют свой относительно свежий альбом "A Brief Inquiry Into Online Relationships". Команда делает музыку в полистилистических рамках, сочетая электропоп, дэнс-рок, соул и альтернативу. Эти хедлайнеры крупнейших мировых фестивалей готовы доставить массу удовольствия поклонникам и просто меломанам, исполнив как новинки, так и "давнишние" хиты типа Girls, The Sound, Somebody Else и Give Yourself A Try.

31 июля, среда

В "Союзе Композиторов" выступит BACKSTAGE Girls’band. Это яркое музыкальное шоу в стиле джаз, где за вокал отвечают прекрасные актрисы мюзиклов и яркие певицы. Их шоу-программа "JAZZ COVER" включает в себя лучшие современные хиты в джазовых обработках в исполнении вокального трио и джазового квартета: например, композиции Black Eyed Peas в свинге или "Billie Jean" Майкла Джексона в фокстроте.

В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в рамках концерта фонда Бельканто цикла "Звучащие полотна" примет участие восьмилетний пианист Елисей Мысин. Один из самых известных юных музыкантов и самый многообещающий российский пианист Елисей Мысин начал профессионально заниматься музыкой в возрасте четырех лет. Ныне ученик ЦМШ при Московской Государственной консерватории, стипендиат фонда "Новые имена" и лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, активно концертирует по всему миру. Гастрольный график "маленького Моцарта", как называют Елисея поклонники, расписан на многие месяцы вперед и возможность услышать живое исполнение ставропольского гения выпадает столичной публике не часто. Пианист исполнит "Лунную сонату" и cонату op.49 n.2 Бетховена, Мазурку и вальс op.64 n.1 Шопена.

1 августа, четверг

"Летние балетные сезоны" в РАМТе продолжает "Дон Кихот" – темпераментный и яркий балет на музыку Людвига Минкуса. Он наполнен пламенными испанскими танцами и так мало похож на роман Сервантеса. В главных партиях – лауреаты российских и международных конкурсов артистов балета Надежда Иванова и Сергей Скворцов.



В Соборной палате состоится концерт "Великие сонаты Бетховена. Аппассионата". Солист – Никита Мндоянц (фортепиано). В программе: сочинения Людвига Ван Бетховена Сонаты для фортепиано №17, №18, №27 и №23 ("Аппассионата"). Никита Мндоянц постоянно гастролирует в странах Европы, Азии и США, выступая во многих престижных залах, таких как Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал им. Чайковского, Большой Зал Санкт-Петербургской филармонии, Концертный зал Мариинского театра Salle Cortot и Auditorium du Louvre в Париже и других.