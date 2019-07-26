Главные события Москвы с 25 июля по 1 августа 2019 года

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 26 июля
Лента новостей
09:25
Шурыгину уложат в постель со стариком
09:15
Россиян предупредили о скачке цен на сладости
09:11
"Единая Россия" возрождает культурную жизнь на селе
08:56
Экипаж задержанного СБУ танкера доставили в Москву
06:02
Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского
04:28
"Горячая штучка!": грудь Седоковой привела народ в экстаз
02:31
Девочка из Тулуна растрогала Путина танцем в Кремле (видео)
00:15
"Нельзя быть на свете красивой такой": молодящаяся Бледанс искупалась в комплиментах
21:51
Жаждут встречи: возбужденный Зеленский облизал податливого Трампа
21:39
Под Москвой загорелся склад
21:24
Сделано заявление о возвращении Моисеева на сцену
21:15
Ширвиндт высказался о женитьбе после развода
21:00
Россия опустилась в рейтинге FIFA
20:44
Алибасов показал опечаленную Федосееву-Шукшину у могилы
20:29
Каменских заподозрили в беременности из-за странного фото
20:16
В Сочи после мощного ливня обрушился участок дороги
19:55
По программе "Единой России" построят 1200 ФАПов
19:53
Аспирин признали смертельно опасным
19:45
Пойманной на вранье Бузовой указали ее место
19:32
Эксперты высоко оценили новые подходы в работе Госдумы
19:15
В Подмосковье мужчина зарезал женщину на детской площадке
19:03
"Вовремя унесла ноги": перепуганная Борисова избежала страшной участи
18:56
Порошенко едва не убили после унизительного допроса
18:30
Ширвиндт разводится с женой после слухов о неверности
18:17
Роскошная Лопес блеснула формами на своем юбилее
18:15
В центре Ижевска провалился асфальт
17:51
"Осталось набить татуху": психанувший Билан вступил в отряд Баскова
17:50
В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадали два человека
17:25
Под Петербургом обрушилась стена жилого дома
17:07
Какие законы приняла Госдума в весеннюю сессию – 2019
17:04
Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова
17:03
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
17:01
Ученые нашли способ предугадать смерть
16:51
"Гормональный сбой": народ высмеял внезапно облысевшего Харламова
16:46
"Не уподобляйтесь этому": Варнава вскипела из-за оскорблений
16:25
Страшный пожар в Подмосковье унес жизни двух человек
16:14
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
16:14
Боярская пожаловалась на тяжелые условия
16:11
"Самая сексуальная!": длинные ноги Судзиловской возбудили народ
16:02
"В гробу я видала все замужества!": громкое заявление трезвой Лолиты
15:57
Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в Крыму
15:40
Энистон получила заманчивое предложение из России
15:37
"Ужас!": Шукшина предложила вылечить народ от Бузовой и Киркорова
15:33
Джигурда назначил новую свадьбу после блистательной победы
15:24
Под Москвой пьяная ссора двух мужчин переросла в поножовщину
15:22
Месть за Крымский мост: Украина задержала российский танкер
15:05
Опасные симптомы потери зрения у ребенка
14:57
Поклонская врезала завравшемуся Зеленскому
14:56
Стало известно о самом большом страхе Миддлтон
14:43
Собчак выставила Богомолова не в лучшем свете
14:39
"Чтобы у них отсохли руки": бабушка прокляла сестер Хачатурян у Малахова
14:28
Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье
14:08
Вскрылись сильные чувства Зеленского к Путину
14:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июля 2019 года
14:00
Сенчукова рассказала о свадьбе в Исландии после новости о разводе
13:42
Скончался президент Туниса
13:38
Бывшая супруга Вдовиченкова вывернула наизнанку семейную жизнь
13:33
ЧП с самолетом произошло в Шереметьево
13:18
Утяшева отправилась на рыбалку в вечернем платье
13:11
"ЕР" поделится с врио главы Севастополя опытом по нацпроектам
12:59
В Индии молния убила более полусотни человек
12:52
Что вытворяли Кудрявцева и Чехова с известным артистом
12:47
Внешнюю разведку Украины доверили женщине
12:44
Выставка работ молодых художников пройдет во Владимире
12:38
"Когда мозги встанут на место?": Рудковская яростно отстаивает женские права
12:37
Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" отправлен в СИЗО
12:29
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
12:12
В Якутске журналиста оштрафовали за воздействие на подсознание
12:06
"Сиротки оборванные": Лопыреву и ее подруг втоптали в грязь
12:05
Собчак показала голый зад бывшему другу
11:24
"Нереально!": дочь Крутого сверкнула своими прелестями
11:15
Гагарину и Бузову побил известный спортсмен
11:11
"Указания президента не помогают": бесполезному Лукашенко на родине дали под дых
11:01
Страшное известие потрясло актрису Яковлеву
11:00
Над Каспийским морем пропал самолет
10:48
"Будьте выше этого!": затравленная Меган Маркл нашла защиту
10:44
Красотки из "Дома-2" исполнили танцы в полотенцах (видео)
10:28
Сообщение о крупном лесном пожаре возле детских садов перепугало москвичей
10:19
Звезда "Дома-2" призналась в любви к унижениям во время секса
10:09
"Я начала гнить заживо": модель Playboy рассказала о тяжелой судьбе
09:29
Вторжение с Арктики: москвичам пообещали снегопад в конце июля
09:28
Прячущая фигуру под макси-платьем Джоли измочалила детей
09:22
Названа причина ссоры Бузовой с сестрой
08:39
"ЕР" просит Генпрокуратуру разобраться в деле слепой пары из Кузбасса
08:36
Звезда Голливуда раскрыла вторую беременность
08:34
Виторган вышел в свет с новой возлюбленной
08:14
Киркорова и Леонтьева жестко столкнули лбами
06:38
"Так держать!": полуобнаженную Апину застали в объятиях интересного мужчины
06:35
Отправленного в СИЗО Порошенко жестко унизили
04:12
Развод звезд "Дома-2" превратился в побоище (видео)
02:08
"Троянский конь": найден новый подход в борьбе с раком
00:21
"Убила всех наповал!": Загитова показала кусок из новой программы (видео)
23:31
Министр финансов Великобритании объявил об отставке из-за Бориса Джонсона
22:03
Штурм после измены любовника проговорилась об изнасиловании
21:48
"Слава Богу, ты заткнешься!": Бузова пригласила на прощальный концерт
21:42
"Маразм": острота поддатой Пугачевой возмутила народ
21:35
Очаровательная волжанка покорила судей на конкурсе Miss MAXIM 2019
21:33
Отказались подчиниться: в Киеве подавили бунт против Зеленского
21:14
Боярский бросился оправдываться после скандального заявления о дочери
20:55
Умер актер из фильма "Бегущий по лезвию"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Троянский конь": найден новый подход в борьбе с раком
Невестка Пугачевой сняла Преснякова за необычным занятием (видео)
Дочь Николаева показала удивительные способности
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)
Концерт группы "Моральный кодекс" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
Как России выстоять в информационной войне
Lifestyle

Главные события Москвы с 25 июля по 1 августа 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Классическая музыка в Кусково, фестиваль шахмат и джаза, ну и, конечно же, зубодробительное шоу от Rammstein. Об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре столичных культурных событий от "Дни.ру". 
прочитано 95 раз

26 июля, пятница

"Шереметевские сезоны" в Кусково от фонда "Бельканто" продолжаются. В одной из красивейших московских усадеб, старинной резиденции графов Шереметевых, гости вновь соберутся, чтобы насладиться шедеврами величайших мировых композиторов. На этот раз это будет концерт "Дудук, саксофон и рояль". Лауреаты международных конкурсов трио "Бельканто" (дудук, рояль, саксофон) исполнят произведения Моцарта, Баха, Вивальди и Римского-Корсакова. Как отмечают организаторы, выступление придется по душе не только любителям академической музыки, но и всем неравнодушным меломанам: атмосфера усадьбы, превосходная программа и звездный состав исполнителей располагают к культурному просвещению.

В Зеленом театре на ВДНХ выступит тбилисская группа Mgzavrebi, что в переводе с грузинского означает "пассажиры" или "странники". Музыканты отыграют традиционный летний концерт. "Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно, – говорит фронтмен коллектива Гиги Дедаламазишвили. – Пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены". За 13 лет существования группа По словам Гиги, на грядущем концерте прозвучит не только хиты, но и "некоторое количество редких песен, которые мы давно не играли, по которым соскучились и которые как никогда подойдут именно этой площадке".

Фото: vk.com/mgzavrebiband/Маша Рябкова

На берегу Оки, в усадьбе "Отрада" (Тарусский район Калужской области), пройдет FOLK SUMMER FEST 2019.  Это мероприятие, которое объединяет любителей фолк-музыки. Публику ждет насыщенная музыкальная программа и много разнообразных развлечений. На сцену выйдут звезды мировой и отечественной фолк-сцены: Alestorm (Шотландия), Orphaned Land (Израиль), Мельница (Россия), Аркона (Россия), Cruachan (Ирландия), Николай Емелин (Россия), Отава Ё (Россия), Оргия Праведников (Россия), Калевала (Россия), Dream Spirit (Китай), Znich (Беларусь), Alkonost (Россия) и другие. Помимо музыки будет работать фуд-корт, ярмарка, зона здоровья, площадка для детей и пляж. Также специалисты проведут мастер-классы.

В саду "Эрмитаж" стартует фестиваль Chess & Jazz. Как можно догадаться из названия, он объединяет в себе шахматы и отличную музыку. На сцену выйдут: Грегори Портер, GoGo Penguin, LRK Trio, Tesla Boy, JMSN и другие артисты. Также здесь можно будет поиграть в шахматы всем желающим вне зависимости от опыта. Подробную информацию вы можете найти на официальном сайте мероприятия.

27 июля, суббота

В Зеленом театре на ВДНХ выступит Пелагея. Эта артистка – уникальное явление в российской музыке. Она с детства посвятила свои таланты русской песне, добилась популярности, не пользуясь ничьим покровительством в мире шоу-бизнеса. Пелагея повлияла на развитие новой жизни русского фольклора и имеет множество национальных наград. Этот концерт - большое событие для всех любителей русской музыки.

Пелагея. Фото: www.globallookpress.com

Дизайн-квартал "Флакон" приглашает на вторую летнюю ярмарку Happy Market. На творческом рынке молодые дизайнеры, стилисты, художники, мастера хендмейда и мастерские представят гостям свои уникальные товары ручной работы: одежду, сувениры, аксессуары, подарки, косметику и предметы интерьера. В рамках деловой программы гостей мероприятия ждет обмен опытом и получение новых полезных знаний от спикеров – известных стилистов, визажистов, имиджмекеров, которые в формате лекций и интерактивов расскажут о том, как выглядеть стильно, сочетать украшения правильно, что полезного можно купить на летних распродажах, а также поделятся анти-трендами этой осени. Также здесь состоится серия практических мастер-классов, будет организована бесплатная beauty-зона с консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Для детей организуют увлекательные мастер-классы.

28 июля, воскресенье

В Зеленом театре на ВДНХ даст концерт группа "Моральный Кодекс". Празднующий 30-летие коллектив записывается нечасто, но старается  это делать очень качественно. Но недостаток студийной активности компенсируется за счет живых концертов. которые проходят регулярно – благо проверенных временем хитов "Моральному кодексу" уже хватило на пару сборников лучших песен. Этот концерт станет "предъюбилейным", а значит можно будет не сомневаться, что прозвучат лучшие композиции разных лет.

29 июля, понедельник

В "Лужниках" даст концерт группа Rammstein. Недавно брутальные немцы выпустили новый альбом, который высоко оценили критики и поклонники. Коллектив исполнит свежие хиты, которые уже успел завоевать любовь публики и собрать десятки миллионов просмотров клипов на Youtube, а также лучшие хиты прошлых лет. Можно не сомневаться, шоу будет очень мощным и насыщенным.

Фото: luzhniki.ru

30 июля, вторник

В клубе Adrenaline Stadium выступят британские инди-рокеры "The 1975". Музыканты презентуют свой относительно свежий альбом "A Brief Inquiry Into Online Relationships". Команда делает музыку в полистилистических рамках, сочетая электропоп, дэнс-рок, соул и альтернативу. Эти хедлайнеры крупнейших мировых фестивалей готовы доставить массу удовольствия поклонникам и просто меломанам,  исполнив как новинки, так и "давнишние" хиты типа  Girls, The Sound, Somebody Else и Give Yourself A Try.

31 июля, среда

В "Союзе Композиторов" выступит BACKSTAGE Girls’band. Это яркое музыкальное шоу в стиле джаз, где за вокал отвечают прекрасные актрисы мюзиклов и яркие певицы. Их шоу-программа "JAZZ COVER" включает в себя лучшие современные хиты в джазовых обработках в исполнении вокального трио и джазового квартета: например, композиции Black Eyed Peas в свинге или "Billie Jean" Майкла Джексона в фокстроте.  

В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в рамках концерта фонда Бельканто цикла "Звучащие полотна" примет участие восьмилетний пианист Елисей Мысин. Один из самых известных юных музыкантов и самый многообещающий российский пианист Елисей Мысин начал профессионально заниматься музыкой в возрасте четырех лет. Ныне ученик ЦМШ при Московской Государственной консерватории, стипендиат фонда "Новые имена" и лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, активно концертирует по всему миру. Гастрольный график "маленького Моцарта", как называют Елисея поклонники, расписан на многие месяцы вперед и возможность услышать живое исполнение ставропольского гения выпадает столичной публике не часто. Пианист исполнит "Лунную сонату" и cонату op.49 n.2 Бетховена, Мазурку и вальс op.64 n.1 Шопена.

1 августа, четверг

"Летние балетные сезоны" в РАМТе продолжает "Дон Кихот" – темпераментный и яркий балет на музыку Людвига Минкуса. Он наполнен пламенными испанскими танцами и так мало похож на роман Сервантеса. В главных партиях – лауреаты российских и международных конкурсов артистов балета Надежда Иванова и Сергей Скворцов. 

В Соборной палате состоится концерт "Великие сонаты Бетховена. Аппассионата". Солист – Никита Мндоянц (фортепиано). В программе: сочинения Людвига Ван Бетховена Сонаты для фортепиано №17, №18, №27 и №23 ("Аппассионата"). Никита Мндоянц постоянно гастролирует в странах Европы, Азии и США, выступая во многих престижных залах, таких как Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал им. Чайковского, Большой Зал Санкт-Петербургской филармонии, Концертный зал Мариинского театра Salle Cortot и Auditorium du Louvre в Париже и других.

26 июля 2019, 09:35

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Жаждут встречи: возбужденный Зеленский облизал податливого Трампа
Порошенко едва не убили после унизительного допроса
Месть за Крымский мост: Украина задержала российский танкер
Возомнившего себя императором Макрона подняли на смех

Шоу-бизнес

В борьбу с Петросяном за миллиардное имущество вступила его дочь
"Во все тяжкие": Лолита призналась в грязных пристрастиях
"Горячая штучка!": грудь Седоковой привела народ в экстаз
"Нельзя быть на свете красивой такой": молодящаяся Бледанс искупалась в комплиментах

Проишествия

Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

Отправленного в СИЗО Порошенко жестко унизили

Бывшего президента смешали с грязью
Шоу-бизнес

Джигурда назначил новую свадьбу после блистательной победы

Эксцентричный актер поделился сенсационной новостью
Шоу-бизнес

Ширвиндт разводится с женой после слухов о неверности

Знаменитость обратилась в суд с заявлением
Шоу-бизнес

Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова

Семья артиста прилетела Баку

Гороскоп

Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского
Сделано заявление о возвращении Моисеева на сцену
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье
Гагарину и Бузову побил известный спортсмен
У королевы красоты нагло отобрали титул
В Майами прошла неделя пляжной моды

Спорт

"Убила всех наповал!": Загитова показала кусок из новой программы (видео)
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Объявлено о строительстве нового Крымского моста после сообщений о проседании
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)
Как преодолеть мусорный кризис в Поморье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru