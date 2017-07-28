Валерий Сюткин: Наша симпатия со Шнуром взаимна

Бывший фронтмен группы "Браво" и заслуженный артист России оказался неуловим. Немудрено, ведь Валерий Сюткин разрывается между несколькими городами. В интервью для интернет-газеты Dni.Ru артист рассказал о творческих планах и о том, что помогает ему оставаться в гармонии с собой.

Пару дней назад, когда мы Вам звонили, Вы сообщили, что ныряете. Где отдыхали?

Я живу на два города – Юрмала и Москва. Поэтому мой режим можно назвать "два дня здесь – два дня там". На данный момент я выхожу из самолета. Приземлились в Москве. А ныряю я в Латвии, но, увы, не так часто, как хотелось бы, поскольку очень много дел в России.

Кипит творческий процесс?

В этом году мы с группой дали огромное количество концертов в Москве и Петербурге. Сейчас у меня идет подготовка к большому юбилейному концерту, который состоится 25 марта в "Крокус Сити Холле". Мы плотно репетируем сейчас.

Приоткроете завесу, чего ожидать поклонникам?

Хочу начать с того, что форма выступления будет очень нетрадиционная. У меня все гости будут петь под оркестр, причем не мои песни, а свои. Среди гостей – группа "Би-2", Шнур, Маргулис, Макаревич, Хавтан, Бутман, Расторгуев, Агутин.

Со Шнуром дружите? Он как-то сказал, что готов Вам концерт группы "Ленинград" посвятить.

Мы в отличных отношениях. Он талантливый парень. У нас прекрасно совпадает категория юмора. Надеюсь, что наша симпатия со Шнуром взаимна.

Почему Вы решили заняться организационными вопросами своего творчества лично?

Я сам себе продюсер. У меня был директор и администратор, но творческие вопросы я всегда решал сам. Даже находясь в группе "Браво", я отвечал не только за текстовую часть, но и за сегмент телевидения, причем более массовый. То, что сейчас представляет Первый канал, второй. Тогда канала было всего четыре. Последние три года я работаю без менеджеров, определяю сам, куда мы едем, куда – нет. Находясь в Москве, можно загонять артиста. Сегодня ты тут, завтра во Владивостоке, послезавтра – в Монте-Карло. Я берегу себя. У нас не стоит задача заработать денег.

У многих представителей шоу-бизнеса все происходит наоборот. Деньги и рейтинги определяют модель поведения.

В основном последние годы артисты пробиваются не за счет таланта и неповторимости, а за счет сплетен. Время такое. Социальные сети предопределяют успех. Сейчас всех больше беспокоит, кто что надел, кто что снял. Время покажет, кто был случайным, а кто проделал работу. Я считаю, что артиста моего жанра определяют песни, которые долго живут. А есть, напротив, обсуждаемые люди, которые ничего, кроме шумихи и скандалов, не создают. Как говорит Алексей Кузнецов, наш народный артист: "Пока так".

А Вы почему до сих пор в скандалах не были замешаны? Как Вам это удается?

Дело в том, что каждый сам выбирает, как ему комфортно. Я не получаю никакого удовольствия от скандалов. Я хочу жить в гармонии с собой. Меня устраивает то количество известности и популярности, которое у меня есть. Мне больше не надо. За это придется платить своим спокойствием и гармонией. Мудрость – это когда знаешь, на что не обращать внимание. Мне кажется, если люди поймут эту простую истину, то жить станет легче.