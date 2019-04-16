Агрессивный лемур напал на жительницу Подмосковья

В контактном зоопарке на Профессиональной улице в городе Дмитров Московской области мадагаскарский лемур вцепился в палец посетительницы, которая просунула руку в клетку, передает Пятый канал. Отмечается, что обычно зверек подставляет спинку для ласк приходящих людей, однако в этот раз по каким-то причинам был настроен агрессивно. Прибывшие на место медики остановили кровотечение у пострадавшей и сделали ей укол от бешенства. Впрочем, все животные в зоопарке были привитые. Посетительница не стала предъявлять претензий владельцам лемура.
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