Агрессивный лемур напал на жительницу Подмосковья

В контактном зоопарке на Профессиональной улице в городе Дмитров Московской области мадагаскарский лемур вцепился в палец посетительницы, которая просунула руку в клетку, передает Пятый канал. Отмечается, что обычно зверек подставляет спинку для ласк приходящих людей, однако в этот раз по каким-то причинам был настроен агрессивно. Прибывшие на место медики остановили кровотечение у пострадавшей и сделали ей укол от бешенства. Впрочем, все животные в зоопарке были привитые. Посетительница не стала предъявлять претензий владельцам лемура.

