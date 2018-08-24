Топ-5 необычных домашних животных

Что ждет человека, если вдруг вместо кошки или собаки ему захочется приютить у себя дома носуху, варана или суриката? Команда телепрограммы "Кто в доме хозяин?" на НТВ составила список пяти самых необычных и экзотических животных, которых все чаще заводят в городских квартирах, не думая о последствиях.

Носухи

Эти зверьки – лесные животные, ведущие дневной образ жизни. Для комфортного обитания в квартире им необходимо большое пространство. Вольер стоит оборудовать домиком для ночевки, не забывая выделить место для миски с едой. Лоток в это жилище можно не ставить, носуху достаточно сложно к нему приучить – это один из главных нюансов при содержании животного. Хозяева носух предупреждают, что если ваш выбор пал именно на это пушистое создание, то нужно быть готовым к тому, что теперь ваш график придется перестроить под нового обитателя, потому что носухи просыпаются рано и незамедлительно начинают активную деятельность. По своей натуре носухи всеядны. Чаще всего их кормят отварным мясом, сырыми и отварными яйцами, овощами, кашами и фруктами.

Лори

Большеглазые зверушки – ночные и довольно скрытные животные, поэтому в клетке обязательно должно быть укрытие, в котором питомец будет спать или прятаться от "недоброжелателей". Эти животные нуждаются в любви, нежной заботе и дружной компании, но при этом стоит учитывать, что они совсем не подходят для частого физического контакта, так как при таких манипуляциях испытывают стресс. В еде лори настоящие гурманы – любят экзотически фрукты, каждый день им необходимо давать живых насекомых (сверчков, саранчу), иногда можно кормить отварным куриным мясом, сырыми яйцами (предпочтительнее перепелиными) и молочными продуктами.

Варан

Приобретая варана, стоит учитывать, что в своем содержании он очень привередлив. В домашних условиях потребуется террариум, который как минимум в шесть раз превышает в длину размер головы и тела варана и в три раза – ширину тела. Вараны – это плотоядные ящерицы с прекрасным аппетитом. Они едят практически все – грызунов, насекомых, мясо, яйца, птицу. Главное – не перекармливать животное и нагружать физическими упражнениями, повышая его активность. Вараны очень дружелюбные животные, однако слишком доверять им все-таки не стоит. Даже абсолютно ручной варан может внезапно атаковать.

Фенек

Ушастый малыш ведет ночной образ жизни, поэтому хозяевам стоит приготовиться к неспокойным вечерам. Опытные зоопсихологи успокаивают будущих хозяев, говоря, что приучить спать зверей ночью все же можно. Лисички в домашних условиях хорошо и спокойно уживаются с другими животными. Они очень подвижны, им нужно много пространства, поэтому маленькая квартира для них не подойдет. Идеальным будет просторный вольер или отдельная комната, в которых условия жизни лисенка будут максимально приближены к природным. В доме должно быть очень тепло, ведь родом фенек из жарких мест. Кормить их можно фаршекашами (крупа + нежирное мясо), не забывая о фруктах и овощах.

Сурикат

Это зверек семейства мангустовых, обитающий во многих регионах южноафриканского континента. Они довольно активные и любознательные, вне зависимости от возраста. В природе сурикаты живут в норах, поэтому домики им лучше подбирать удлиненной формы. Зверьки очень умны и контактны, что легко позволяет найти с ними общий язык. Но прежде чем заводить этих милейших животных, убедитесь, что в вашей квартире им будет достаточно места. Лучше заводить не одного суриката, а сразу двоих, чтобы они могли играть и заботиться друг о друге, ведь на воле животные живут большими семьями. Они достаточно теплолюбивы, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы зимой был дополнительный обогрев. В еде сурикаты не особо прихотливы – можно кормить мясными, рыбными и молочными продуктами. От тараканов и прочей живности они тоже не откажутся.