Главные события Москвы с 22 по 28 февраля 2019 года

Самые интересные культурные события Москвы – в еженедельном обзоре Дней.Ру. Не пропустите что-то действительно важное!

22 февраля, пятница

В "Зарядье" выступит искусный польский контратенор Якуб Йозеф Орлинский. В программу вошли "Stabat Mater" Вивальди, сочинения неаполитанского композитора Николы Фаго и арии из ораторий Генделя. Орлинский – лауреат нескольких крупных международных конкурсов, выпускник Музыкального университета имени Фредерика Шопена и известной Джульярдской школы. Выступление будет проходить вместе с Государственным академическим камерным оркестром России. Дирижер – молодой темпераментный маэстро Леонардо Гарсиа Аларкон (Швейцария). Соло на гобое исполнит Алексей Уткин.

22, 23 и 24 февраля в "Крокус Сити Холле" выступит группа "Любэ". Это будут юбилейные концерты, посвященные 30-летию коллектива. В репертуаре музыкантов есть множество песен, которые можно считать народными, так как знают и любят их многие граждане нашей страны вне зависимости от возраста. А песен у "Любэ" много – в активе группы десять студийных альбом, содержащих множество знаменитых хитов, которые и будут исполнены на этих концертах.

В ресторане Quadrum отеля Four Seasons Hotel Moscow состоится ужин от обладателя "звезды Мишлен" Алессандро Бреда, шеф-повара ресторана Gellius в итальянском городе Одерцо. Вниманию гостей будет предложено сет-меню из пяти блюд. Для любителей вина шеф-сомелье ресторана Галина Омельянович подобрала вина к каждому блюду. "Есть определенные вкусы, которые "отпечатываются" в сознании каждого из нас с тех времен, когда мы были еще детьми. Например, это может быть вкус домашнего рагу или свежей пасты, которую мы ели, собираясь за столом всей семьей. Мне нравится работать с этими вкусами и воспроизводить их в современном исполнении так, чтобы они отзывались в нашей памяти", – говорит Алессандро Бреда.

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Золотые хиты Сан-Ремо". Будут исполнены лучшие песни победителей фестиваля в Сан-Ремо, среди них Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, группы Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Лучо Далла и Эроса Рамаццотти. На сцену выйдут Кларисса Вики и Валерио Ди Рокко из Италии, а также симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством итальянского Роберто Молинелли.

23 февраля, суббота

23 и 24 февраля в пространстве "Куб" пройдет Happy Market – проект, в рамках которого молодые дизайнеры, художники, стилисты и мастера смогут представить публике свои эксклюзивные работы. Также это будет мощная образовательная площадка с серией лекций "Ревизия гардероба", где своими знаниями поделятся профессиональные стилисты-имиджмейкеры, визажисты и коучи.

На гастрономической улице Streat состоится фестиваль еды "Вкусно!". Будут работать три площадки. На "Кухне" будут колдовать и делиться своими секретами опытные шеф-повара: Вадим Силантьев (кулинарная студия Deli), Сергей Леонов (автор кулинарной книги "Еда как праздник"), Елена Савчук (ресторан Botwa), Виктор Апасьев (ресторан JIS). В "Лектории" выступят известные диетологи, wellness-коучи и блогеры. А в "Детстве" пройдут кулинарные мастер-классы, показы мультфильмов и розыгрыши призов для маленьких гостей и их родителей. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

В Культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой покажут спектакль "Мужской род, единственное число". Главный герой – юный сын успешного политика Луи Ламар, выросший без матери. Много лет назад она таинственно исчезла. Но вот однажды к семье Ламаров прибывает полковник Френк Хардер, представившийся старинным другом отца. И тут размеренных ход жизни прерывается... Эту историю в постановке народного артиста России Семена Спивака сыграют народный артист России Владимир Коренев, заслуженные артисты России Александр Пантелеев и Людмила Лушина, а так же Евгений Самарин и Ирина Коренева.

23 и 24 февраля в МВЦ "Крокус Экспо" пройдут интернациональные выставки собак всех пород "Евразия 2019" и "Кубок РКФ 2019". "Евразия" – это международный судейский состав из признанных и уважаемых кинологов, интересная спортивно-дрессировочная, развлекательная и познавательная программа. Выставки РКФ – это самые масштабные кинологические мероприятия в нашей стране. В этом году гости смогут увидеть собак 275 пород. Это настоящий праздник для всех любителей четвероногих друзей.

В Coyote Ugly Bar пройдет праздничная вечеринка "Для тех, кто в танке". Бар будет украшен в стиле "милитари", а в специальной фотозоне можно будет сделать красочные атмосферные снимки. Гости увидят специальную шоу-программу от койоток, выступление диджея, получат призы и подарки от партнеров. Все мужчины получат специальный "обжигающий" комплемент.

На ВДНХ в "Городе зимы" будет идти специальная программа "День настоящих мужчин", приуроченная ко Дню защитника Отечества. Будут работать интерактивные зоны развлечений: площадки "Армрестлинг", где можно будет посоревноваться в силе, "Достижения великих мужчин", где аниматоры будут задавать вопросы на эрудицию о науке, спорте и технологиях. Также состоится музыкально-танцевальный флешмоб, а на катках "Ракета" и "Цветник" состоится красочный парад.

В театре "Модерн" покажут спектакль "Ничего, что я Чехов?" в постановке Юрия Грымова. Это история семьи Михаила Чехова и Ольги Чеховой, которые были знаменитыми, и чья жизнь окутана множеством мифов и тайн. Например, есть информация, что Ольга сотрудничала с разведками сразу трех разных стран. Более того, она была актрисой Третьего рейха и любимицей Адольфа Гитлера. Михаил же уехал в США, где преподавал актерское мастерство в том числе несравненной Мэрилин Монро. Таким образом, история артистов неразрывно связана с войной, политическими интригами и шпионскими миссиями.

В Малом театре пройдет праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. Известные артисты разных поколений исполнят романсы и песни о войне, доблести и воинском долге. На сцену выйдут Светлана Аманова, Елена Харитонова, Борис Невзоров, Ольга Пашкова, Анастасия Дубровская, Петр Абрамов, Ольга Абрамова, Ольга Жевакина, Клавдия Моисеева, Александра Иванова, Аполлинария Муравьева, Наталья Швец, Константин Юдаев и другие. Ведущий – Александр Белый.

В Театре Российской Армии покажут спектакль Бориса Морозова "Судьба одного дома". Это шесть музыкальных рассказов о людях, которым довелось пережить ужасы войны. Здесь есть место и драме, и смешным ситуациям. Зрители смогут посмотреть на войну глазами простого человека, почувствовать его эмоции, прожить вместе с ним непростую судьбу.

Музейный комплекс "История танка Т-34" подготовит к празднику специальный "Зимний турнир". Военно-исторические клубы и сообщества реконструируют для гостей экипировки и вооружения различных исторических эпох. Публику ждет яркое костюмированное представление и мастер-классы. Можно будет поучиться владеть рыцарским мечом, арбалетом, булавой, луком и другими древними и современными видами оружия.

В Московской консерватории состоится праздничный концерт "День российской армии". Будут исполнены известные композиции, близкие к военное тематике – военные песни, старинные русские марши и вальсы. За музыку будет отвечать Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Дирижировать в этот вечер будет подполковник Константин Петрович.

В УСК "Крылья Советов" пройдет международный рыцарский турнир "Воин 2019". Зрителей ждут жаркие военные баталии, красивые костюмы и выставка оружия. Здесь состоятся отборочные соревнования в номинации "Профессиональные Бои" на мировой чемпионат по средневековым сражениям "Battle of the Nations" в Западной Европе. Гости увидят лично, как будут отбираться лучшие из лучшие в оружейных единоборствах.

В Главclub green concert выступит группа Poets Of The Fall. Коллектив появился на свет в Хельсинки в 2003 году, получив широкую известность благодаря песне "Late Goodbye", ставшей саундтреком к знаменитой компьютерной игре "Max Payne". По сей день Poets Of The Fall являются одной из самых известных финских групп, в их музыке сочетается изысканность и нежность, ласковая грусть, но в тоже время сумасшедшая энергетика.

24 февраля, воскресенье

В театре "Новая опера" состоится премьера музыкального спектакля для всей семьи "Баранкин,будь человеком!" по одноименной повести знаменитого детского писателя Валерия Медведева. Постановка рассказывает о мальчиках Юре Баранкине и Косте Малинине, которые, чтобы не учиться, жаждали стать то воробьями, то муравьями, то бабочками, и их мечты неизменно сбывались. Оказалось, что в этой жизни не все так просто. Роли исполняют одаренные дети-актеры и солисты театра, спектакль идет в сопровождении оркестра "Новой Оперы", дирижер – лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Волосников.

В "Союзе Композиторов" выступит солистка театра Александра Градского, финалист шоу "Голос 4" певица Алла Рид и известный джазовый тромбонист, солист и дирижер Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема Максим Пиганов. Проект получил название "Alla Reed orchestra". Будут исполнены хиты джазовой и эстрадной музыки в танцевальных обработках: самба, румба, вальс, танго, фокстрот, ча-ча-ча, рок-н-ролл, исполненные на идиш, испанском, итальянском, английском языках. В составе оркестра – ведущие музыканты джазовой сцены России.

В Концертном зале имени П.И.Чайковского выступит Жан-Кристоф Спинози и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В программе: "Павана на смерть инфанты" Равеля, прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, "Лунный свет" Дебюсси и Капле и другие произведения. Жан-Кристоф Спинози известен как блестящий интерпретатор музыки барокко. Он встанет за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра, чтобы преподать ему уроки французского исполнительского стиля и прочесть знаменитые партитуры импрессионистов.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Белоснежка". Вариантов этой известной истории множество и все рассказывают ее по-своему. Одной из версий сказки про Белоснежку стала пьеса для детей Льва Устинова и Олега Табакова, написанная для постановки в театре "Современник". Через несколько лет после своей премьеры эта пьеса стала основой музыкальной комедии на либретто поэта Сергея Богомазова и музыку Эдуарда Колмановского. Эта оперетта-сказка "Белоснежка" создавалась при участии Наталии Сац специально для ее театра. Ключевое в ней – светлая и добрая музыка композитора-песенника Эдуарда Колмановского. "Белоснежка" стала одним из его самых знаменитых произведений и одним из самых любимых спектаклей Театра имени Наталии Сац.



25 февраля, понедельник

В Российской государственной библиотеке гости смогут стать участниками литературно-образовательного проекта "Читальный зал" с писателем Александром Цыпкиным в роли ведущего и интервьюера. В этот раз состоится дебютная встреча, гость – прозаик Марина Степнова, автор романов "Хирург" (лонг-лист премии "Национальный бестселлер"), "Женщины Лазаря" (лауреат премии "Большая книга", финалист премий "Национальный бестселлер", "Русский Букер", "Ясная поляна"), "Безбожный переулок", сборника рассказов "Где-то под Гроссето". Книги Степновой переведены на 26 языков.

26 февраля, вторник

В Московском Дворце Молодежи покажут спектакль "Кыся", где главные роли исполняют Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Режиссер Лев Рахлин и актеры создали смешную и авантюрную историю петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев освоил пластику, повадки и кошачью философию. Главному герою, коту Мартыну, приходится несладко. Но все, что он видит, заставляет его всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.

27 февраля, среда

В Государственном Кремлевском Дворце даст концерт группа "Калинов Мост". Это будет юбилейное шоу, посвященное 55-летию лидеру коллектива Дмитрия Ревякина. Гости услышат избранные композиции разных лет. Не обойдется и без специальных гостей, среди них Гарик Сукачев, Пелагея, Александр Ф. Скляр, Стас Намин, Владимир Пресняков-старший и другие.



В Историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ "Соборная палата" пройдет концерт "Сонаты Бетховена". Солист – Николай Саввиди, отечественный пианист греческого происхождения, последователь знаменитой русской фортепианной школы. В программе Соната № 8 до минор, cоч.13, (Патетическая), Соната № 14 до-диез минор, соч. 27, № 2, (Лунная), Соната № 23 фа минор, соч. 57 ("Аппассионата").

Театр танца Аллы Духовой "TODES" покажет шоу "И приснится же такое...". Это удивительный яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, захватывающий танцевальный спектакль. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

28 февраля, четверг

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Турандот". Как говорят в самом театре, это одна из самых удивительных и громких постановок, в ней необычно все: от образа главной героини до финальной сцены спектакля. Жизнь композитора Пуччини оборвалась, и произведение "Турандот" так и не было закончено. Позже другие авторы на основе черновиков композитора дописали оперу, и сделали счастливый конец. Эту версию и ставят сейчас почти все режиссеры. Но в "Геликон-опера" решили по-другому. Здесь "Турандот" заканчивается именно на той точке, где и остановился великий Пуччини.

В Театре на Юго-Западе покажут драматическую притчу "Игра в кубики". А что если представить, будто человеку дали возможность построить мир из детских кубиков. В спектакле большой, взрослый мир строят дети. Но в этой незатейливой игре вдруг возникают совсем не детские детали, и мечты разрушаются, потому что "в каждом городе должна быть тюрьма". Как сохранить в себе веру в добро и оставаться человеком в нечеловеческих условиях? Актеры, превратившись в детей, постараются найти ответы на эти вопросы вместе с вами и подумать о том, как мы живем.