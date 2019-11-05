Как модные "развивашки" наносят непоправимый вред детям

В современном мире, где ценность образования достигает практически максимального уровня, каждый уважающий себя человек практически обязан постоянно учиться чему-то новому. К детям предъявляются схожие требования: осваивать науки, счет и чтение еще в пеленках. Насколько оправдан такой подход? Дает ли он больше шансов для успешной жизни в будущем или наоборот – тормозит интеллектуальное развитие?

Разобраться в данном вопросе "Дни.ру" помогла нейропсихолог международной школы Wunderpark Анастасия Алексеева.

Высшие психические функции как основа обучения

Родители зачастую подходят к воспитанию малыша с огромным багажом собственных амбиций, списком того, что они мечтали делать сами, и чего бы им теперь хотелось для своего ребенка. Дети же растут по определенным законам природы. И как бы нам не хотелось, ускорить их (либо замедлить) не удастся. Как не удастся и поместить в каждого ребенка все умения и знания мира.

К сожалению, большая часть центров раннего развития обещает сделать невозможное, приукрашивая реальность и не всегда опираясь на науку. Финальное решение всегда остается за родителем. Поэтому, планируя разные виды занятий, важно понимать основные положения о созревании высших психических функций, лежащих в основе обучения ребенка.

Высшие психические функции – это память, внимание, способность ориентироваться в пространстве, регуляция и контроль собственной деятельности. Законы их развития были описаны советским психологом Львом Выготским еще в середине XX века и с тех пор значительным изменениям не подвергались. Давайте разберемся в этом подробнее.

Учет закономерностей развития

Высшие психические функции социальны по происхождению. Каждая из них проходит через внешнюю стадию развития, из социума, и только потом становится внутренней, психологической.

Ребенок учится у родителей, у ближайшего окружения, поэтому очень важно не перекладывать функцию развития полностью на других людей (воспитателей, нянь и педагогов). Сопровождать ребенка в обучении, быть рядом в освоении самых маленьких, но таких важных для него "шагов", проводить время вместе и играть необходимо непосредственно членам семьи.

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка

Каждому возрастному периоду соответствует определенная зона ближайшего развития (ЗБР), в рамках которой ребенок может развиваться – а именно, осваивать конкретный набор навыков, знаний и умений. Это значит, что некоторые занятия в определенном возрасте могут быть не только бессмысленны, но и вредны. То, что не стоит изучать высшую математику в 1 классе, интуитивно понятно многим. А вот то, что не надо заставлять читать и писать ребенка в 2-3 года, ясно далеко не всем.

Обучение от простого к сложному

Произвольность функции формируется в определенном порядке:

сначала ребенок действует по подсказкам, внешней инструкции, повторяет за взрослым;

потом может выполнять задачу с внешними подсказками (будь то речь или наглядные "шпаргалки");

только после этого функция становится самостоятельной.

Данный процесс занимает у ребенка годы и проходит неравномерно – одна функция развивается быстрее, другая, более сложная по своей структуре, – медленнее. Достаточная степень произвольности формируется примерно к семи годам – к тому возрасту, в котором ребенок отправляется в школу. На данный момент он уже может сидеть за партой на протяжении 40 минут, слушать учителя, самостоятельно осваивать чтение и письмо, выполнять работу автономно.

Не стоит форсировать события и стремиться научить малыша читать и писать как можно раньше, поступать в первый класс в 5 лет. Да, в редких случаях кто-то из детей действительно оказывается готовым к школе раньше других, но, к сожалению, зачастую такая торопливость родителей может привести к возникновению у ребенка эмоциональных проблем и к трудностям в освоении школьной программы чуть позже. В дошкольном возрасте главная задача как родителя, так и ребенка – игра.

Эмоциональное вовлечение – мотивация и игра

Родители часто считают, что игры – это сплошное развлечение, а "учеба – это серьезно". На самом деле, игровая форма занятий способствует развитию ребенка как ничто другое. В подвижной игре малыш учится владеть своим телом, быть ловким, аккуратным, уметь ориентироваться в пространстве, выстраивать последовательность действий. Ему лучше удается принимать свои ошибки и победы, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.

Ролевые игры развивают фантазию, коммуникацию, навыки планирования, умение договориться. Что самое удивительное – родителю для этого практически ничего не нужно готовить: оставьте пространство для ребенка, и он сам придумает, как соорудить замок из ничего, как сварить воображаемый суп и даже как изобрести машину времени. Примеры подвижных развлечений можно вспомнить из своего детства. А настольных развивающих игр сейчас огромное количество на полках любого магазина. С их помощью у ребенка оттачивается внимание и скорость реакции, закладывается основа счета и чтения, развивается речь. Даже в школьном возрасте игра – это очень важный элемент обучения.

Комплексный подход к развитию

Психические функции системны, то есть тесно связаны между собой. Это важно понимать, потому что многие "специалисты по развитию" обещают стимулировать какую-то конкретную функцию или даже область мозга. Занятия должны строиться комплексно и учитывать специфику развития мозга в процессе его созревания. Также надо отметить, что в случае различных трудностей, которые так или иначе могут возникать у ребенка, проявляемый дефект тоже выглядит целым комплексом, из которого профессиональные специалисты-нейропсихологи способны вычленить первичное звено и строить программу развития соответственно.

Увы, популярная литература всегда будет читаться проще, чем научная. Однако пока дистанция между ними слишком велика, чтобы вслепую верить изданиям массового характера, которые лежат на самых видных полках в магазинах. Выбирайте те занятия для развития ребенка, в основе которых лежит научная методология, подтверждаемая исследованиями.