Токсичное материнство: последствия для детей

Материнская любовь – это надежный тыл для детей. В ней они всегда могут черпать силы, получая поддержку, помощь и совет – независимо от того, насколько взрослыми стали. Однако иногда забота превращается навязчивость и тотальный контроль. Чем это опасно?

В этом вопросе "Дни.ру" помогла разобраться психолог, коуч, эксперт в области самопознания и самореализации, мать троих детей, автор уникального трансформационного тренинга для женщин по раскрытию внутреннего потенциала "Внутренняя Богиня" и выездных тренингов на островах Керкенна "Женщина, которая может все" Екатерина Величкина.

Мама должна уметь вовремя отпустить выросших детей

Несмотря на идеальные отношения и искреннюю любовь в семье, наступает время, когда родителям приходится отпустить своих детей – в их собственный мир. Но часто бывает так, что женщина-мама "зависает" в периоде воспитания ребенка, и тянет этот шлейф за собой на протяжении всей жизни. Она внутренне не готова принять тот факт, что сын или дочь стали взрослыми, и что они сами несут ответственность за себя и свои решения.

Причины такого поведения могут быть разными:

стремление мамы защищать и оберегать свое чадо;

желание оставаться самым значимым человеком в жизни ребенка;

необходимость в подтверждении своей нужности (такое часто возникает, когда мать растворяется в детях, живет их жизнью);

попытки реализовать внутреннюю потребность в наставничестве и руководстве;

жажда держать все под контролем.

Такой шлейф называется "токсичные отношения". И у них очень серьезные последствия! Причем неважно, для кого – сына или дочери. Крах личности неизбежен. Что этому способствует?

Отсутствие любви

Когда маленькая личность, недополучившая любовь, взрослеет и отправляется "в свободное плавание", она сталкивается с собственной неготовностью быть открытой этому миру. На поверхность выходит целый ряд психологических проблем – таких, как неуверенность в своих силах, неумение и страх брать за себя ответственность, низкая самооценка, замкнутость.

Это нередко приводит к проблемам с социумом и с самореализацией человека, а также к тотальному разочарованию в жизни.

Мать-наседка

Если мама ведет себя, как деспот-контролер, то ребенок погружается в среду тотального надзора, где каждый шаг подобен пытке: не та школа, не то платье, не та игрушка. Такие отношения приводят к тому, что во взрослой жизни у человека начинаются большие проблемы из-за неумения найти свое место под солнцем. А самое главное, взрослой жизни, как таковой, у него попросту нет. Потому что мама до последнего момента стремится выбирать "ребенку" место работы, страну, спутника жизни и даже консультанта по сексу.

Слишком близкая дружба

До определенного этапа ребенок поверяет маме все свои мысли и тайны. Но наступает такой возраст, когда они просто не могут обсуждать личные подробности в жизни друг друга. И, тем более, сын или дочь не должны слышать от матери подобные истории.

"Недавно на консультации у меня была 32-летняя женщина, сильно разочарованная в мужчинах. Оказалось, что мама по-дружески постоянно с ней обсуждали отца, от которого ушла из-за плохой сексуальной жизни, рассказывала про своих любовников, включая интимные моменты, и тому подобное", – рассказывает психолог Екатерина Величкина. – "Дорогие мамы, личная жизнь – это ваш опыт, и только своим примером вы можете показать ребенку как прийти к счастью, что будет правильно, а что нет. Но не разговорами по душам: для этого есть психолог, эксперт, психотерапевт".

Когда ребенок засиделся в гнезде

Это – наиболее распространенная проблема у мам сыновей. Маленький мальчик рано или поздно становится мужчиной. Взрослым человеком со своей жизнью, взглядами на нее, потребностями и желаниями. И его нужно опустить. Спокойно. Без суеты и переживаний. Иначе вы и сами не сможете жить счастливой жизнью, и не дадите шанса сыну обустроить свою судьбу, реализоваться, достичь своих планов и целей. Жизнь – это череда событий и постоянные изменения. Не делайте из своего ребенка мужчину, который когда-то встретит свою единственную, но не сможет быть в отношениях, потому что до сих пор руками и ногами держится за материнскую пуповину.

Важно помнить, что настоящее счастье для ребенка – быть ребенком, а для матери – быть матерью. Не переходите границы. Любящая мать не та, которая круглосуточно с автоматом оберегает своего ребенка, а та, что его любит и разрешает познавать этот мир на собственном опыте.